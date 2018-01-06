周永康權傾一時 子坐牢獄方不讓見律師

2018-01-06 18:38 中央社 台北6日電



曾權傾一時、被稱為「政法沙皇」的前中共中央政治局常委周永康，其長子周濱2016年被判刑後，近日傳出在獄中想會見律師卻無法如願。周濱的律師近日就此要求維護律師會見的權益。

周永康在2013年底落馬，2015年以受賄罪、濫用職權罪、故意洩露國家秘密罪被判處無期徒刑及沒收財產等。

周濱被認為是周永康的共犯，2016年以受賄罪、利用影響力受賄罪、非法經營罪被判有期徒刑18年，並處罰金人民幣3.502億元。周濱當庭表示接受判決，不上訴。

根據港媒星島日報報導，周濱被判刑後，被化名「趙祥」在湖北省宜昌監獄服刑。近日，周濱想會見律師，他的妻子黃婉辦理委託手續後，有律師去監獄會見，但獄方未批准會見。

根據中國大陸維權律師葛永喜在推特上的貼文，周濱的律師陳以軒表示，去年12月21日他與黃婉一起向宜昌監獄提出會見周濱，根據中國司法部的「律師會見監獄在押罪犯規定」，獄方應在48小時內安排會見，但獄方的回覆卻是：和趙祥確認，沒有委託，因此不安排會見。

陳以軒說，獄方的做法違法，律師受委託代為申訴需要進入獄中了解案情，何況獄方也可能編造謊言，因為周濱確實曾打電話給妻子要求見律師。

他認為此事關乎律師、委託人的基本權益和法律的正確實施，因此將這份說明原委的「關於要求維護律師權益的報告」報送中國司法部、中國大陸中華全國律師協會、湖南省司法廳和長沙市司法局，依法維權。