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重慶對日索賠三審上訴 日律師團赴渝聲援

2018-01-03 02:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶大轟炸民間對日索賠案日本律師團團長田代博之和律師一瀨敬一郎（左一）赴重慶，向...
重慶大轟炸民間對日索賠案日本律師團團長田代博之和律師一瀨敬一郎（左一）赴重慶，向原告團說明該案三審上訴情況。 中新社
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重慶大轟炸民間對日索賠案日本律師團團長田代博之和律師一瀨敬一郎2日赴重慶，向重慶大轟炸民間對日索賠案原告團介紹該案三審上訴情況，並表示無論三審結果如何，將盡最大努力幫助原告團，直到日本政府謝罪賠償。

中新社報導，二戰期間，重慶遭日軍戰略轟炸6年10個月，史稱重慶大轟炸。重慶大轟炸受害者及其家屬於2004年組成對日索賠團，前後30多次赴東京對日本政府提起訴訟。

2015年2月和2017年12月，該案先後一、二審宣判，均為原告團敗訴。判決否認了原告要求的謝罪及賠償，但承認了關於加害與被害這一事實。目前，原告團已向日本最高法院遞交上訴狀，堅持上訴索賠。

一瀨敬一郎表示，按照日本司法程序，三審將不會開庭審理，而是書面審理。在一、二審中，20多名原告已赴日本當庭控訴和舉證，希望更多的重慶大轟炸受害者站出來，提交書面證言證詞，揭露二戰時日本的戰爭罪行。

田代博之表示，重慶大轟炸和南京大屠殺一樣，都是日本軍隊在戰爭中對中國人民的犯罪，給中國人民帶來深痛災難。如果日本政府不對戰爭中對中國人民犯下的錯進行謝罪賠償，根本就談不上日中友好。除了準備上訴材料外，律師團還將在日本多個城市舉行重慶大轟炸展覽，讓更多日本人知道曾對中國人民犯下的錯。

78歲連文華指著自己的腿說，他在重慶大轟炸落下終身殘疾，還失去母親。對持續13年的跨國訴訟結果，他不滿意。他會和其他原告堅持訴訟到底，希望有生之年能看到日本政府向受害者謝罪賠償那一天。

二戰日軍南京大屠殺

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