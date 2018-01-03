2020年 大陸鐵路盼領先全球

2018-01-03 02:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「中國鐵路總公司」2日披露，2018年鐵路工作目標和重點任務確定：完成旅客發送量32.5億人次、貨物發送量30.2億噸、總換算周轉量38900億噸公里。全大陸鐵路固定資產投資安排7320億元（人民幣，下同），其中，國家鐵路7020億元，投產新線4000公里，其中高鐵3500公里。該公司同時發布2020年、2025年、2035年奮鬥目標。

中新社報導，中鐵總提出，到2020年，中國大陸鐵路將實現鐵路網規模和質量達到世界領先。屆時，基本建成布局合理、覆蓋廣泛、高效便捷、功能完善、世界上最現代化的鐵路網和高鐵網，並且與其他交通方式實現有機銜接和深度融合。全大陸鐵路營業里程達到15萬公里左右，基本覆蓋20萬人口以上城市；其中高鐵3萬公里左右，覆蓋80%以上的大城市；中西部（含東北三省）鐵路11.2萬公里左右，複線率和電氣化率分別達到60%和70%。

此外，鐵路技術裝備和創新能力達到世界領先。鐵路成套技術標準體系更加先進成熟、科學完善、經濟適用，高速鐵路、高原鐵路、高寒鐵路、重載鐵路技術世界領先，鐵路速度、密度、重量、效率等主要技術指標達到世界領先水平。鐵路裝備智慧化水平全面提升，智能動車組、C3+ATO列控系統、智慧牽引供電、智慧調度系統、智慧安全保障、智慧設備設施檢測監測系統、大型養路機械等技術裝備的研製和配備實現新突破。

「中國鐵路總公司」總經理陸東福指出，到2020年，鐵路動車組保有量達到3800標準組左右，其中「復興號」動車900組以上。鐵路運輸效率效益主要指標達到世界先進水平，鐵路歷史性債務化解取得重要進展，國鐵企業財務槓桿率得到有效控制。鐵路在綜合交通運輸體系中的地位和作用進一步提升。

陸東福強調，在實現以上目標的基礎上，再經過一段時間的接續奮鬥，力爭到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高鐵3.8萬公里左右；到2035年，率先建成發達完善的現代化鐵路網，基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋，為基本實現社會主義現代化提供強大運輸保障，進而使中國大陸鐵路成為社會主義現代化強國的重要標誌和組成部分。