親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

2020年 大陸鐵路盼領先全球

2018-01-03 02:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「中國鐵路總公司」2日披露，2018年鐵路工作目標和重點任務確定：完成旅客發送量32.5億人次、貨物發送量30.2億噸、總換算周轉量38900億噸公里。全大陸鐵路固定資產投資安排7320億元（人民幣，下同），其中，國家鐵路7020億元，投產新線4000公里，其中高鐵3500公里。該公司同時發布2020年、2025年、2035年奮鬥目標。

中新社報導，中鐵總提出，到2020年，中國大陸鐵路將實現鐵路網規模和質量達到世界領先。屆時，基本建成布局合理、覆蓋廣泛、高效便捷、功能完善、世界上最現代化的鐵路網和高鐵網，並且與其他交通方式實現有機銜接和深度融合。全大陸鐵路營業里程達到15萬公里左右，基本覆蓋20萬人口以上城市；其中高鐵3萬公里左右，覆蓋80%以上的大城市；中西部（含東北三省）鐵路11.2萬公里左右，複線率和電氣化率分別達到60%和70%。

此外，鐵路技術裝備和創新能力達到世界領先。鐵路成套技術標準體系更加先進成熟、科學完善、經濟適用，高速鐵路、高原鐵路、高寒鐵路、重載鐵路技術世界領先，鐵路速度、密度、重量、效率等主要技術指標達到世界領先水平。鐵路裝備智慧化水平全面提升，智能動車組、C3+ATO列控系統、智慧牽引供電、智慧調度系統、智慧安全保障、智慧設備設施檢測監測系統、大型養路機械等技術裝備的研製和配備實現新突破。

「中國鐵路總公司」總經理陸東福指出，到2020年，鐵路動車組保有量達到3800標準組左右，其中「復興號」動車900組以上。鐵路運輸效率效益主要指標達到世界先進水平，鐵路歷史性債務化解取得重要進展，國鐵企業財務槓桿率得到有效控制。鐵路在綜合交通運輸體系中的地位和作用進一步提升。

陸東福強調，在實現以上目標的基礎上，再經過一段時間的接續奮鬥，力爭到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高鐵3.8萬公里左右；到2035年，率先建成發達完善的現代化鐵路網，基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋，為基本實現社會主義現代化提供強大運輸保障，進而使中國大陸鐵路成為社會主義現代化強國的重要標誌和組成部分。

高鐵人民幣

相關新聞

陸客商務來台變自由行 台代辦3人判監

2018-01-03 00:13

重慶對日索賠三審上訴 日律師團赴渝聲援

2018-01-03 02:25

馬克宏八日訪北京 料聚焦氣候、貿易

2018-01-03 00:13

胡錦濤2012訪港 港府支出4千餘萬

2018-01-02 22:46

國台辦：台灣有關方面指涉內容 純屬無稽之談

2018-01-02 20:35

金正恩核武按鈕桌上說 中：盼與美對話

2018-01-02 20:28

誤點率超高！中國國航香港起飛班機 一半沒準時

2018-01-02 16:44

「晚1分鐘總裁都要問」 港航準點率冠全球

2018-01-02 16:44

亞洲通孔鉉佑 升任中國外交部副部長

2018-01-02 15:02

嚴控網路 洩密或攻擊「黨指揮槍」可被舉報

2018-01-02 12:21

曾訪台 習近平親信景俊海將接吉林省省長

2018-01-02 12:06

港「一地兩檢」爭議持續 泛民派遊行反對

2018-01-02 12:01

中共2030年4艘國產航母服役 2艘為核動力

2018-01-02 11:44

金門升五星紅旗慶元旦 黃安：離統一更近了

2018-01-02 11:00

五千人零下五十度奮戰 中俄原油二線商業營運　

2018-01-02 10:25

合肥首批 45流浪者變市民

2018-01-02 02:24

北京腹地擴大 副都心線啟用

2018-01-02 00:24

快舟-11火箭 上半年拚「一箭六星」

2018-01-02 00:02

天安門改共軍升旗 7大改變

2018-01-02 00:02

今日頭條 傳播低俗遭整改

2018-01-02 00:02

港萬人遊行 反高鐵「一地兩檢」

2018-01-02 00:02

「今日頭條」大數據戰略 讀者隱私全沒了

2018-01-02 00:02

影／扶貧遭「勒索」 王健林︰給你5億去分好了

2018-01-01 14:41

習近平的書架多了9張照片 透露重要訊息

2018-01-01 14:41

陸媒：蔡當局若踩紅線 陸民很願意見解放軍採取行動

2018-01-01 14:08

解放軍首度執行天安門元旦升旗 有七大亮點

2018-01-01 12:19

習近平發新年賀詞 他書架上有什麼新書？

2018-01-01 09:55

發表新年賀詞 習近平宣誓2020完全脫貧

2018-01-01 00:32

張志軍：提供台胞同等待遇

2018-01-01 00:32

習近平新年宣誓：2020陸完全脫貧

2018-01-01 00:19

國台辦新年反台獨／陸委會：期待新人新政

2018-01-01 00:19

國台辦對台「賀詞」：反台獨必不會含糊

2018-01-01 00:19

習近平促黨拚「研調」 升級執政力

2018-01-01 00:19

影／習近平新年賀詞 改革進行到底、2020年脫貧

2017-12-31 22:38

元旦解放軍代替武警 執行天安門升旗

2017-12-31 22:29

習近平發表新年賀詞 架上有9張新照片

2017-12-31 21:37

習近平新年賀詞 「逢山開路遇水架橋、2020年脫貧」

2017-12-31 19:47

中國網路脫口秀暗悼劉曉波 遭下架

2017-12-31 18:53

一張圖顯示 中共若攻台的14個可能地點！

2017-12-31 16:47
看更多

熱門文章

員工見年終獎金樂歪 老闆急：多發了136萬請繳回

2018-01-02 10:33

霸氣老董！ 格力董明珠宣布為8萬員工供2房一廳住房

2018-01-02 21:41

新兵丟手榴彈掉腳邊 班長肉身護人：我要對他負責

2018-01-02 16:40

蒼井空要結婚 舊愛「周董」獲大批網友安慰

2018-01-02 17:24

慎入！密集恐懼地獄 機場「無限六角窗」讓人頭皮麻

2018-01-02 17:21

金門升五星紅旗慶元旦 黃安：離統一更近了

2018-01-02 11:00

中共2030年4艘國產航母服役 2艘為核動力

2018-01-02 11:44

「樹下不長草 樹上不落鳥」 洞庭湖爆生態危機

2018-01-02 13:37

網傳飛碟降落處 遼寧河上出現神秘冰圈！

2018-01-02 14:44

女博士控遭北航博士生導師性侵 多人受害

2018-01-02 13:26

杭州公廁神設計 女廁瞬間增8格

2018-01-02 21:37

國台辦：台灣有關方面指涉內容 純屬無稽之談

2018-01-02 20:35

五千人零下五十度奮戰 中俄原油二線商業營運　

2018-01-02 10:25

嚴控網路 洩密或攻擊「黨指揮槍」可被舉報

2018-01-02 12:21

陸客商務來台變自由行 台代辦3人判監

2018-01-03 00:13

淪為搶劫招人平台 百度「完美犯罪」貼吧被關閉

2018-01-02 15:34

曾訪台 習近平親信景俊海將接吉林省省長

2018-01-02 12:06

微信否認監看訊息 遭陸網友打臉

2018-01-02 22:41

寶可夢等2年 終於獲准進大陸市場

2018-01-02 22:20

2018年第1個寶寶…港媽生的

2018-01-02 16:35

金正恩核武按鈕桌上說 中：盼與美對話

2018-01-02 20:28

亞洲通孔鉉佑 升任中國外交部副部長

2018-01-02 15:02

影╱會說80句話還會英語 鸚鵡相親千次仍單身

2018-01-02 20:46

「晚1分鐘總裁都要問」 港航準點率冠全球

2018-01-02 16:44

騰訊阿里與大陸中央政府合作數位身份證

2018-01-02 16:23

誤點率超高！中國國航香港起飛班機 一半沒準時

2018-01-02 16:44

港百年老店蓮香樓又傳結業 客人排隊打卡

2018-01-02 16:39

港「一地兩檢」爭議持續 泛民派遊行反對

2018-01-02 12:01

胡錦濤2012訪港 港府支出4千餘萬

2018-01-02 22:46

浦東機場 新增21條自動通關

2018-01-03 02:25

影／中國客機 首次150米低能見度起飛

2018-01-02 14:27

馬克宏八日訪北京 料聚焦氣候、貿易

2018-01-03 00:13

長沙警長棍虐打4小時 網友：這樣的人令人膽寒

2018-01-02 14:26

Me Too！矽谷華女控北航博導性騷

2018-01-02 14:19

人民幣三價齊漲 攀四月高點

2018-01-03 00:14

數字看兩岸／大學畢業生增至820萬人 今年將創高

2018-01-03 00:14

中共海軍陸戰隊 山東演訓登陸裝卸載

2018-01-02 12:07

2020年 大陸鐵路盼領先全球

2018-01-03 02:25

港迪士尼煙花「最終章」

2018-01-02 16:38

北京駐港兩官員被免職 未公布接替人選

2018-01-02 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top