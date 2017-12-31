共軍駐港部隊將領岳世鑫調任南部戰區

2017-12-31 01:33 中央社 香港30日電



中國大陸解放軍駐港部隊將領有人事變動，據報導，政治委員岳世鑫將會離開香港，出任南部戰區副政治委員。

根據官方香港電台今天的報導，解放軍駐港部隊副司令員廖正榮也將另有任用，南部戰區聯合參謀部聯合訓練局局長鄭國躍將擔任駐港部隊副司令員。