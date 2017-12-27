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中美簽約 北斗衛星、GPS可同步用

2017-12-27 23:04聯合報 記者陳言喬╱即時報導

北斗衛星導航系統應用示意圖。 圖擷自北斗衛星導航系統
北斗衛星導航系統應用示意圖。 圖擷自北斗衛星導航系統
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大陸衛星導航系統管理辦公室主任冉承其廿七日表示，北斗衛星導航系統開通五年以來，能力不斷增強，定位精度由十公尺提升到六公尺。未來建設北斗地基增強系統，形成大陸全國「一張網」，還可以提供即時釐米（公分）級高精度服務。

冉承其在大陸國務院新聞辦記者會上介紹今年十一月五日發射的「北斗三號」首批組網雙星。他說，「北斗三號」組網拉開序幕，前期發射的五顆試驗衛星的定位精度達到二點五至五公尺。

他說，大陸在五年前大多使用國外衛星導航系統，但五年來北斗已在公安、交通、漁業、電力、林業、減災等行業得到廣泛使用，例如有四百八十萬輛營運車輛上線，建立全球最大的北斗車聯網平台。相比二０一二年，二０一六年道路運輸重大事故率和人員傷亡率均下降近百分之五十。突發重大災情上報時間縮短至一小時內，應急救援回應效率提升二倍。四萬餘艘漁船安裝北斗，累計救助漁民超過一萬人，已成為漁民的海上保護神。北斗已用於精細農業、危房監測、無人駕駛等領域。

在一般大眾應用更是普及，目前世界主流手機晶片大都支援北斗，大陸銷售的智慧手機北斗正成為標配。還有近兩年火紅的共享單車，也配裝北斗實現精細管理。以北京為例，三萬三千多輛計程車、二萬一千輛公務車安裝北斗，實現北斗定位全覆蓋；一千五百輛物流貨車及一萬九千名配送員，使用北斗終端和手環接入物流雲平台，實現即時調度。

北斗還融合互聯網催生新業態。五年來，與北斗相關的大陸從業企業超過一萬四千家，從業人員超過四十五萬。國內衛星導航產業年產值年均增長率超過百分之十五，預計二０一七年超過二千五百億元人民幣，北斗貢獻率可達百分之八十。

冉承其說，二０一八年底前還要發射十八顆左右的衛星，會優先為「一帶一路」國家和地區提供服務。

此外，中方與美國、俄羅斯分別簽署系統相容與互操作聯合聲明，中美雙方簽署了北斗與GPS信號相容與互操作聯合聲明，兩個系統之間可以互不干擾，和平共處。普通用戶在不太增加成本，可以同時使用北斗和GPS兩個衛星導航系統。

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