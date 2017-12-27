中巴經濟走廊將延伸至阿富汗 印度緊張

2017-12-27 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



首次中國大陸、阿富汗、巴基斯坦三方外長對話日前在北京舉行，三方達成八大共識，包括幫助阿巴改善和發展關係、探討三方「一帶一路」合作。中共外長王毅更透露，與巴基斯坦考慮將中巴經濟走廊以適當方式向阿富汗延伸。中巴經濟走廊是「一帶一路」的旗艦項目，投資高達五百七十億美元。

中巴經濟走廊經過印度與巴基斯坦擁有領土爭議的巴基斯坦控制克什米爾，「印度時報」網站報導，印度對中巴經濟走廊計畫延伸到阿富汗感到不安，因這條走廊通過巴控克什米爾，形同中國大陸違反對克什米爾爭議不持立場的承諾，承認巴控克什米爾屬於巴基斯坦。

評論認為，中巴經濟走廊一旦延伸到阿富汗，將讓中國勢力進一步深入中亞且串連南亞。中國同時也擔心伊斯蘭武裝叛亂運動會從巴基斯坦、阿富汗延伸到新疆，因而藉此強化與這兩國的連結以便防堵。

王毅表示，中巴經濟走廊是經濟合作項目，不應將其政治化。走廊與地區現有的爭端，包括領土爭議沒有關係，也不應有關係。

三方外長首次對話廿六日舉行，發表「首次中國─阿富汗─巴基斯坦三方外長對話聯合新聞公報」，會後三國外長召開共同記者會。主持對話的王毅表示，中阿巴之間互為鄰國，鄰國之間加強對話合作很正常自然，對話合作符合三方共同利益、地區一體化潮流，有助維護地區和平與穩定。

他指出，三方在對話形成八大重要共識，包括合作支持阿富汗和平重建與和解進程、幫助阿巴改善和發展關係、促進三國和地區共同安全及推進區域互聯互通等，同時積極探討「一帶一路」的三方合作，阿巴雙方又同意盡快改善雙邊關係，實現和睦相處、共生共存。

王毅表示，中巴雙方願同阿方一道，本著互利共贏原則，積極探討中巴經濟走廊以適當方式向阿富汗延伸。他指中巴經濟走廊實施四年多來，改善巴基斯坦民生、促進基建發揮重要作用，盼惠及第三方、整個地區，成為地區一體化的重要動力，而阿富汗是中巴共同重要鄰國，長遠希望通過阿富汗逐步與中國─中亞─西亞經濟走廊相互對接。