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張志軍重彈反獨舊調 要台商堅定信心

2017-12-27 23:31中央社 記者張淑伶上海27日電

大陸國台辦主任張志軍（右一）參加「2017年全國台協會長座談會」。 聯合報記者杜...
大陸國台辦主任張志軍（右一）參加「2017年全國台協會長座談會」。 聯合報記者杜宗熹/攝影
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2017年中國全國台協會長座談會今天在成都舉行，除由國台辦主任張志軍重彈反台獨一中舊調，並宣布在四川設立「海峽兩岸產業合作區」，作為台商參與大陸「一帶一路」的平台。

綜合四川日報網、中評社報導，張志軍在會中說，將貫徹落實中共19大確定的對台工作大政方針，包括「推動兩岸關係和平發展，推進和平統一」及「堅決維護國家主權和領土完整，絕不會容忍國家分裂的歷史悲劇重演。」

張志軍聲稱，「台獨分裂勢力一年多來動作頻頻」，試圖透過公投法修正案「為法理台獨而鼓譟」，「觸碰大陸的底線」。而新黨4名黨員遭搜查是「對支持和平統一的力量打壓」，「釋放了非常糟糕的信號」。

但他又說，中國大陸方面將繼續秉持「兩岸一家親」理念推進兩岸經濟合作。希望台商台企、各地台協和全國台企「堅定在大陸發展的信心，繼續為維護和推進兩岸關係和平作出貢獻。」

座談會上，中國國台辦、國家發改委、商務部共同宣布在四川成立「海峽兩岸產業合作區」並舉行授牌儀式，成為中國第2個海峽兩岸產業合作區，內含成都、德陽、眉山3個產業園區。

四川省台辦分別與中國國家發展銀行四川分行、中國進出口銀行四川分行簽訂「支持海峽兩岸產業合作區建設合作協議」。根據協議，這2家銀行將為合作區建設和台資企業入駐提供投融資支持。

張志軍重彈反獨舊調 要台商堅定信心（中央社記者張淑伶上海27日電）2017年中國全國台協會長座談會今天在成都舉行，除由國台辦主任張志軍重彈反台獨一中舊調，並宣布在四川設立「海峽兩岸產業合作區」，作為台商參與大陸「一帶一路」的平台。

四川日報網報導，張志軍在會中說，將貫徹落實中共19大確定的對台工作大政方針，包括「推動兩岸關係和平發展，推進和平統一」及「堅決維護國家主權和領土完整，絕不會容忍國家分裂的歷史悲劇重演。」

張志軍聲稱，「台獨分裂勢力一年多來動作頻頻」，試圖透過公投法修正案「為法理台獨而鼓譟」，「觸碰大陸的底線」。而新黨4名黨員遭搜查是「對支持和平統一的力量打壓」，「釋放了非常糟糕的信號」。

但他又說，中國大陸方面將繼續秉持「兩岸一家親」理念推進兩岸經濟合作。希望台商台企、各地台協和全國台企「堅定在大陸發展的信心，繼續為維護和推進兩岸關係和平作出貢獻。」

座談會上，中國國台辦、國家發改委、商務部共同宣布在四川成立「海峽兩岸產業合作區」並舉行授牌儀式，成為中國第2個海峽兩岸產業合作區，內含成都、德陽、眉山3個產業園區。

此外，四川省台辦分別與中國國家發展銀行四川分行、中國進出口銀行四川分行簽訂「支持海峽兩岸產業合作區建設合作協議」。根據協議，這2家銀行將為合作區建設和台資企業入駐提供投融資支援。

四川省長尹力說，會將這一合作區建設成為台商參與「一帶一路」建設、兩岸產業深度合作的示範平台，以及台資企業「聚集發展的優質載體」。

這場座談會有中國近150個台資企業協會會長和全國台企聯主要負責人，以及國台辦、國家發改委、商務部官員及各地台辦負責人共300餘人出席。

張志軍台商台獨
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