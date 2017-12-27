中共下令 武警由中央軍委統一領導

2017-12-27 22:39 中央社 台北27日電



圖為武警重慶特戰隊員實施「抓捕行動」。 中新社資料照 分享 facebook 在武警已被鎖定為中共軍改新目標的背景下，中共中央今天決定，武警部隊自2018年1月1日凌晨0時起由中共中央、中央軍委集中統一領導，歸入中央軍委建制，不再列入中國國務院序列。

新華社報導，這項名為「中共中央關於調整中國人民武裝警察部隊領導指揮體制的決定」的文件在今天印發，並指2018年1月1日起將實行「中央軍委─武警部隊─部隊領導指揮體制」。

這項決定明訂，武警部隊歸中央軍委建制，不再列國務院序列。武警部隊建設，按照中央軍委規定的建制關係組織領導。中共中央和國家機關有關部門、地方各級中共黨委和政府與武警部隊，各級相應建立任務需求和工作協調機制。

這項決定要求，各地區各部門、中共解放軍和武警部隊要堅決貫徹中共中央決策部署，確保武警部隊領導指揮體制「有序轉換、穩定運行」。

中共中央展開軍改後，武警成為重點改革目標的消息始終不斷。中共19大前，武警部隊司令王寧發表題為「堅決維護和貫徹軍委主席負責制」的署名文章，並指中共總書記習近平「親自運籌武警部隊調整改革」，便透露出這項變革的必然性。

中國武警部隊人數超過150萬人，先前接受中央軍委及中國國務院雙重領導。外界認為，這使得中共黨內的政法委系統得以透過隸屬國務院的公安部名義，參與指揮武警部隊，對鞏固最高領導人掌控武裝力量不利，才會有今天這項歸於一元化的改變。