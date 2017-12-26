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孫中山在港碑文 遭人塗汙

2017-12-26 22:48中央社 香港26日電

香港一塊刻上「國父孫中山母」的指示碑日前被發現遭人塗汙，引起部份團體不滿，為此發表聲明譴責。

香港中山研究學院院長李崇威今天說，這塊指示碑位在西貢百花林，指示著孫中山母親楊氏墓地的方向。

學院日前發現，這塊石碑遭人以紅油漆塗汙，楊氏的墓地則未被破壞。

中山研究學院今天發表聲明，譴責塗汙石碑是一種侮辱，孫中山的信徒對此表示極大憤慨及嚴正譴責，並要求警方調查追蹤。

孫中山香港
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