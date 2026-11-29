為拓展藝術創作能量，活化空間多元運用，宜蘭縣文化局推動「跑馬古道公園北園區駐地創作」，參與駐地計畫共4組團隊，這兩天舉辦「Open House壓軸行動」成果展演，包含行為藝術、南管音樂創編、原民文化歌舞及藝術永續市集等，吸引不少民眾假日走入園區，感受藝術與生活交織的豐富樣貌。

駐地計畫4組團隊「ilaLan實驗場」、「蘭陽印象樂團」、「瑪嘎巴嗨文化藝術團」及「宜蘭縣蘭河新生人文協會」，今年夏天起透過各自專業與創作駐村，探索藝術與地方共生，最近兩天4組團隊在跑馬古道公園成果展演，民眾悠閒或坐或站，觀者也成了園區創作的美圖。

縣府文化局表示，獲選計畫的ilaLan實驗場以「拆開圍牆OOXX」為創作主題，從地方歷史、空間記憶及身體行動出發，思考公共空間與人的關係，最後以「 牆」✕ Open House行為展演，讓觀眾重新感受跑馬古道公園的空間故事。

蘭陽印象樂團推動南管美學，以「文化領路人-從技藝傳承到場域敘事的共生實驗」為題，邀請江之翠劇場、宜蘭青少年國樂團及礁溪國中國樂團演出，透過跨世代領域藝術合作，展現技藝傳承與現代轉化的可能。

長期推動原民歌舞的瑪嘎巴嗨文化藝術團是由縣議員孫湯玉惠帶領的團體，今天下午透過山風、樂音及真摯純粹的歌舞演出，吸引民眾跟著唱和、下場歡笑共舞，感受這片土地的生命力。

宜蘭縣蘭河新生人文協會辦理「手慢無免廢市集」，邀請觀眾分享閒置生活物品，資源共享再生串聯人際交流，將藝術創作倡議的社群共好與環境關懷延伸至日常生活。

文化局表示，駐地創作不僅提供藝術家及團隊創作空間，更重要是透過文化行動促成創作者與地方環境、居民文化社群之間交流，讓藝術從作品延伸至生活，藝術生活化，看見地方文化創作的更多可能。

瑪嘎巴嗨文化藝術團參與駐村計畫壓軸演出。記者戴永華／攝影

蘭陽印象樂團演出梨園戲。圖／文化局提供

宜蘭縣蘭河新生人文協會現場免廢及療癒市集。記者戴永華／攝影

ilaLan實驗場演出與觀眾互動。圖／文化局提供