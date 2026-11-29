宜蘭縣礁溪鄉長選舉，獲民進黨徵召返鄉的吳亞蓁，在這次選戰中勝選，成為首位女鄉長，除展現綠營「宜蘭新女力」，也為地方政壇寫下新頁。

吳亞蓁出身礁溪鄉白鵝村，為民進黨蘇系子弟兵，曾任立委張宏陸辦公室主任、民進黨婦女部主任，熟悉中央政策、法案預算及地方服務，也累積跨部門協調與資源整合的實務經驗。

吳亞蓁今年獲綠營徵召返鄉參選礁溪鄉長後，訴求以豐富的公共政策經驗，要推動礁溪地方建設及觀光發展，並深入基層了解地方需求，最後在選戰中勝出，成為首位女鄉長。

吳亞蓁今天表示，她會做全體礁溪鄉民的鄉長，「專職、專業、顧礁溪」這不只是一句競選標語，更是她對家鄉的承諾。未來4年，她會用專業能力，努力實現每一項競選承諾。

民進黨羅東鎮長候選人黃適超在4年前參選時，以784票差距敗選。過去這4年來，他沒有停下腳步，持續走進羅東的大街小巷，傾聽鎮民心聲，也更加堅定要改變羅東的決心。

這次，黃適超捲土重來，提出5大願景，要將羅東鎮打造為適合年輕人發展的城市，讓羅東鎮重新贏回宜蘭縣商業城市的領頭羊。最後，他終於勝選，終結藍營16年執政。

黃適超表示，鎮內的中山公園明明就在羅東最熱鬧的市中心，旁邊就是羅東夜市，但過去缺乏管理，沒有發揮城市核心公園應有的功能，民眾白天不想去，晚上不敢去。他當選後要重新規劃、強化巡查，打造為光影公園，變成大家都願意走進去的地方。

黃適超說，他也提出「民生市場重生計畫」，希望在既有基礎上，改善市場空間與經營環境。在交通上，要增加鎮內的停車場、改善公共運輸接駁與塞車問題，讓羅東的生活環境更舒適、幸福。