花蓮鄉鎮市長選舉結果出爐，國民黨共5席、無黨籍8席。花蓮市長魏嘉彥面臨民眾黨戴于文及無黨籍賴威任挑戰，仍以約3萬票、近65%得票率連任；國民黨籍玉里鎮長龔文俊意外落馬。此外，壽豐、秀林、鳳林3鄉鎮長卸任安排另一半接棒，都未成功。

花蓮縣13位鄉鎮市長，共有無黨籍的花蓮市長魏嘉彥、瑞穗鄉長吳萬德、富里鄉長江東成，及國民黨的萬榮鄉長梁光明、卓溪鄉長田桂花、玉里鎮長龔文俊6人爭取連任。

魏嘉彥原本是國民黨籍，因哥哥魏嘉賢參選縣長，縣黨部未提名，僅同意報備以無黨籍參選，仍高票連任；龔文俊12年前曾當選玉里鎮長，任滿一屆後卸任，4年前再度回鍋參選並當選，這次尋求連任，卻以約1600票差距敗給無黨籍、玉溪地區農會前理事長邱顯達，未能突破只做一屆的魔咒。

此外，壽豐鄉長曾淑懿交棒丈夫劉耀宗、秀林鄉長王玫瑰交棒丈夫胡智民，鳳林鎮長林建平則安排妻子何垂珍接棒，但3人都落選。壽豐鄉由國民黨林品仰當選、秀林鄉由無黨籍程美蓮當選；鳳林鎮則由國民黨籍蕭文龍當選。蕭文龍曾任鎮長，這次選舉期間因光電貪汙弊案遭羈押，人在看守所，仍以55%得票率勝選。

其餘鄉鎮中，吉安鄉與光復鄉各有5人參選，競爭最激烈。吉安鄉由國民黨黃金發以1萬5180票、35%得票率當選；光復鄉則由議長張峻的小舅子、無黨籍鄉代會主席廖翊鈞當選。

新城鄉長兩人捉對廝殺，無黨籍新城鄉民代表郭彩寶擊敗同為鄉代的陳柏錩當選；豐濱鄉長由曾任鄉公所課長、無黨籍的林琨富在4名參選者中突圍而出勝選。