民進黨這次在宜蘭市長選舉原本找不到適合人選，經力勸徵召美女刺客、民進黨中央發言人韓瑩於今年4月披戰袍。37歲的她首度參選，挑戰國民黨爭取市長連任的戰將陳美玲，選舉主軸貼近年輕人期待改變的訴求獲得支持，開票小輸對手1866票。

國民黨宜蘭市長陳美玲過去連任多屆市民代表，深耕基層實力雄厚，首戰參選的韓瑩挑戰困難度相當高，黨內雖知她參選時間短，交付給她是一場不可能的任務，不過黨內定調只要在宜蘭市選舉小輸為贏，更重是助林國漳穩住宜蘭市的得票。

宜蘭市長選舉開票結果，陳美玲獲得2萬4741票，得票率50.76%，韓瑩拿下2萬2875票，得票率46.93%，兩人只差1866票，韓瑩表現算是很不錯。

她感謝投票力挺的鄉親，坦言從最初被視為不可能任務，最後與對手僅有微幅差距。她強調「韓瑩沒有輸」，許多年輕人自製小物更證明青年朋友渴望改變，這次參選雖未突破高牆，但她不會喪志，未來也會持續與大家為宜蘭努力。