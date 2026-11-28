選情熱，不少台東年輕人珍惜手中一票，千辛萬苦返鄉投票，有人從台中出發開車500公里，再換船回綠島，有人回到蘭嶼只能快閃30分鐘，還有許多學生搶票回台東。

今天選舉投票，從南迴和北迴進入台東火車站的列車班班客滿，大部分都是返鄉投票的年輕人，大家在社群網站分享返鄉心得和辛苦的過程。

住在蘭嶼的aurorachouuu在Threads（脆）上說，蘭嶼真的好遠，但沒回去的話，可能會離想要的生活更遠，還沒試過快閃回家30分鐘。這名脆友從台北搭火車經花蓮到台東，再換搭船回蘭嶼，只能在蘭嶼待30分鐘就必須再趕搭船離開。網友150-pp說，為了自己更美好的未來，從台中到台東、回蘭嶼，千辛萬苦回家投票。

beetle316也留言說，昨天從台中開車繞到台北，從花蓮回到台東，路程500公里，今天上午再搭船進綠島投票；也有網友說，早上都已經登機了，機長卻宣布飛機臨時發動機故障，差一點回不了台東，所幸順利維修回到台東投票；許多大學生只能今天趕回台東，投完票立即再趕回北部。

台東今天上午濕冷天氣，部分鄉鎮下雨，台東市區僅飄零星細雨，選舉秩序良好沒有重大違規，但在台東市豐榮國小發生少領選票引起抗議事件，在警方和選委會人員迅速處理後平息紛爭，台東縣選委會評估今天台東縣長選舉投票率會比過去高。