今天是九合一選舉投票日，台東清晨天候不佳，部分航班受到影響，上午7時至9時陸續傳出航班取消及延誤情形，其中飛往綠島的航班取消，蘭嶼及台北航線也有班機延誤，讓安排搭機返鄉投票的民眾擔心行程受到影響。所幸上午10時起的航班目前暫定準點，後續航班是否能維持正常起降，仍須視現場天候及航空公司調度而定。

根據航空氣象服務網上午7時台東機場觀測資料，當時氣溫21度，天氣為雨，能見度約2000公尺，雲幕高度僅700英尺，清晨天候及飛航條件不佳，也為機場航班運作增添變數。

從上午8時33分台東機場航班資訊看板顯示，當日上午7時50分飛往綠島的DA7301航班已取消，上午8時10分及9時25分飛往蘭嶼的DA7501、DA7503航班均標示延誤，原定上午9時15分飛往台北的華信航空AE392航班也延誤；至於上午10時10分飛往蘭嶼的DA7505航班，當時則顯示準時。

清晨航班異動也讓候機旅客多了一分不安。機場候機室可見旅客不時查看航班資訊，關注班機是否能如期起飛。由於今天是投票日，對專程安排返鄉投票的民眾而言，航班延誤不只是行程受到影響，更擔心因此錯過投票時間，尤其離島居民及有轉乘、接駁安排的旅客，更得留意後續交通銜接。

不過，隨著天候逐漸變化，上午10時起的航班目前暫定準時，與清晨7時至9時航班取消、延誤較多的情況有所不同。後續航班是否能維持正常起降，仍須視現場天候及航空公司調度而定。

投票日遇上清晨天候不佳，讓部分返鄉民眾的投票行程增添變數，也凸顯台東及離島交通對天候的依賴。航空公司提醒旅客，搭機往返台東及離島，應隨時留意航班最新動態，預留交通及候機時間，以免影響後續行程。

另除空中交通，台東往返綠島、蘭嶼的海運交通也受到關注。交通部航港局選前公布的疏運資訊指出，今天台東往返綠島安排多個航次，台東往返蘭嶼則各安排1航次，提供離島居民返鄉投票及回程交通需求。不過，受東北季風影響，航港局已預告明天台東往返蘭嶼航線雙向停航，提醒居民及旅客留意船班異動，提早安排交通。