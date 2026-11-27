500元就能在台東點一盞屬於自己的路燈！台東縣池上鄉公所今年修正路燈認養自治條例，將每盞路燈的年度認養費統一調降至500元，為全縣最低，認養標示也不再侷限於姓名，民眾可以依個人意願留下有意義的文字。消息曝光後引發網友熱議，有人躍躍欲試，還有追星族笑喊「新的光明燈來了」。

據公視報導，池上鄉目前共有1622盞路燈，每年電費支出超過百萬元，過去鄉公所依照路燈瓦數訂定認養價格，每盞每年500元至1000元不等，希望透過民間力量分擔經費。然而，部分民眾認為費用偏高，也有人不希望自己的姓名公開出現在路燈電桿上，導致認養情況不如預期。

隨著LED照明技術進步，路燈耗電量較以往降低，池上鄉公所今年因此調整收費標準，統一改為每盞每年500元。除了降低認養門檻，也放寬標示文字的限制。池上鄉公所建設課長彭上晏表示，民眾除了使用自己的名字，也可以選擇較有意義的字眼，鄉公所還會透過官網向認養人表達謝意。

目前池上鄉已有120多盞路燈獲得認養，占全鄉路燈總數不到一成。另有去年參與認養的團體，今年有意擴大認養規模，希望一次認養同一條道路上的整排路燈，鄉公所正著手規劃，也期待透過降低費用及增加宣傳，吸引更多民眾參與。

消息在Threads上曝光後，不少網友紛紛留言「想去養路燈了」、「這個超有意義欸」、「點光明燈的時候到了」，還有人已經想好要在路燈上寫下「呷飽沒」，以台語向路過的民眾打招呼。也有追星族看了相當心動，笑喊「追星人新的光明燈來了！」