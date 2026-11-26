最近有些人忙選舉，宜蘭縣財政稅務局提醒民眾記得在11月30日前繳納，如果繳款書遺失，可以申請上網補發，若逾期未繳，每逾3日按照地價稅額加徵1%滯納金；財稅局同時也針對未如期分期繳納地方稅者，增訂寬限期30日內補繳並加徵滯納金，仍得保有後續分期繳納權利的補救機制，讓地方稅分期繳納制度更具彈性。

財稅局表示，地價稅必須在11月份繳交，民眾若遺失繳款書或尚未收到，可以到財稅局或所屬羅東分局申請補發，也可以上「財政部稅務入口網」>「線上服務」>「電子稅務文件」項下「線上申請」，或是上財稅局網站線上申請補發。

依照土地稅法及稅捐稽徵法規定，民眾未於限繳日期內繳納地價稅者，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%，如逾30日仍未繳納，將移送強制執行，該局提醒納稅義務人依在期限內繳納，以免被加徵滯納金。

此外，財政稅務局為避免納稅義務人因故未如期繳納分期應繳的稅款，喪失後續分期繳納的權利，最近修正「宜蘭縣納稅義務人申請分期繳納地方稅辦法」第10條，增訂寬限期30日內補繳並加徵滯納金，仍得保有後續分期繳納權利的補救機制。

依原規定，納稅義務人經核准分期繳納地方稅後，若有任何一期分期應繳稅款未如期繳納，財稅局會寄通知單給納稅義務人限10日內一次繳清剩餘稅款及加計利息。

財政局考量納稅義務人可能因故未如期繳納，喪失後續分期繳納權益，這次修法重點增訂「寬限期30日補繳之補救機制」，納稅義務人倘未如期繳納其中一期分期應繳稅款，只要於當期限繳日的隔日起30日內繳清逾期稅款並依法加徵滯納金，即免一次全部繳清剩餘稅款及加計利息，可按照原核准分期方式繼續繳納。

財稅局舉例，經核准分6期繳納地方稅，若其中第3期的限繳日為11月10日，納稅人因故未如期繳納，只要於該期限繳日的隔日起30日（即12月10日前）繳清該期逾期稅款並加徵滯納金，即可繼續依原核准第4期至第6期分期繳納，不必一次繳清剩餘稅款。民眾如有疑問，可撥打縣府財政稅務局電話（03）9325101轉土地稅科、財產稅科或免付費電話0800396969洽詢。