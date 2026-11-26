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全台首件！鹿野高臺51.79公頃整體規畫 業者開發須回饋30%公益設施
台東縣鹿野高台觀光發展邁入整體規畫新階段！鹿野鄉（鹿野高台周邊地區）鄉村地區計畫日前獲內政部正式核定，成為全台第一件正式核定的鄉村地區計畫。
縣府表示，計畫以51.79公頃為整體規畫範圍，未來透過土地使用管制及整體興辦事業計畫，引導觀光服務設施有序發展，並要求參與轉型業者至少提供30%土地或代金作為公益設施，改善當地停車、人行及公共服務空間。
鹿野高臺每年舉辦台灣國際熱氣球嘉年華，吸引大量國內外遊客，也帶動周邊茶產業及休閒觀光發展。不過，隨著觀光人潮增加，過去非都市土地缺乏整體規劃，既有基地分布零散，公共廁所、停車及人行空間不足，活動旺季經常出現人車交織情形，建築設施與周邊茶園景觀也缺乏一致性的規劃指引。
縣府指出，這次計畫以低強度、低衝擊的園區式配置為原則，將既有茶產業及觀光服務設施納入整體空間規劃，並由縣府擬具整體興辦事業計畫，作為後續個別基地發展的指導架構，改變過去零星申請、各自開發的模式。
其中，公益設施回饋是計畫重要內容。未來參與轉型的在地業者，須提供至少30%土地或代金，作為公共設施使用，規劃項目包括環高臺人行及自行車慢行系統、遊覽車與公共自行車站點，以及活動預備廣場等，希望透過開發回饋改善觀光環境，也讓公共空間與地方居民共享。
在土地及景觀保護方面，計畫訂定低密度、低樓層開發上限，維持鹿野高臺眺望都蘭山及花東縱谷的開闊視野，並確保全區76%以上農地維持農用，保留茶園、大草皮及農村景觀。
縣府強調，這項計畫並非既有違規使用就地合法，而是透過整體規劃及土地使用管制，引導地方發展，同時要求業者承擔公共設施回饋責任。後續將辦理計畫公告實施，並研擬整體興辦事業計畫及相關審查作業要點，持續與地方業者及居民溝通，推動鹿野高臺觀光與農村環境永續發展。
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