台東有機農業再傳捷報！首屆「2026傑出有機農民獎」公布得獎名單，全國共有13位農友獲獎，其中太麻里鄉青年農民李俊儀，長期投入有機釋迦栽培及果園生態保育，獲得水果組肯定。從原本北漂，因莫拉克風災返鄉接手家族果園，再走出有機農業之路，李俊儀以實際行動證明，農業生產也能與土地生態共存。

縣府農業處表示，此次評選參與農友須具備連續5年有機驗證資歷（含轉型期），並由政府機關、學研單位及通路業者等專家組成評選委員會，從生產專業、經營特色及生態保育等面向綜合評估，最終選出13位傑出有機農民。李俊儀是4位李水果組獲獎者之一，其長期投入有機栽培及生態保育的成果獲得肯定。

李俊儀出生於釋迦農家，父親是台東早期投入釋迦栽培的農友之一。他原本在北部從事演唱會規劃工作，並自行創業，直到2009年莫拉克颱風重創家鄉，父母多年辛苦經營的果園嚴重受損，讓他決定放下原有事業返鄉，與家人共同重建果園。從父親傳承的栽培經驗出發，他也持續參加農業專業課程，逐步累積技術，走出自己的農業經營方向。

投入農業後，李俊儀開始重新思考農業生產與環境的關係。過去果園管理多以清除雜草為主，但經過長期觀察與實際試驗，他逐漸改採草生栽培及有機管理，讓草類自然生長，不僅保護土壤，也為昆蟲及其他生物提供棲息環境。面對近年極端氣候帶來的乾旱與強降雨，草生栽培也有助於增加土壤保水能力、減少沖蝕，讓果園管理兼顧果實品質與生態保育。

多年投入也讓李俊儀獲得不少肯定，曾於2017年獲選第4屆百大青農及產銷履歷達人，並與國立台東大學合作推動有機釋迦產業，取得該校農產品生態標章，透過通路合作推廣「有機蜜露釋迦」，讓更多消費者認識有機栽培的特色。

農業處表示，縣府將持續支持有機及友善農業，協助農友精進栽培技術、拓展多元通路及提升產品價值，鼓勵更多農民投入環境友善耕作，共同推動台東永續農業。