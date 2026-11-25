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全國老人獨立倡導優良人員表揚 基隆3人獲獎…公私協力深耕高齡權益
基隆市政府社會處今天說，中華民國老人福利推動聯盟今年表揚「老人獨立倡導服務方案優良人員及單位」，自來基隆的唐秀鳳、黃春梅，雙雙榮獲全國「倡導關懷人」優良人員獎。基隆市私立順逸老人長期照顧中心（養護型）主任江彥輝，則獲全國僅8名的「獨立倡導專業人員」優良人員獎，彰顯基隆市在高齡權益保障與安養照護領域的深厚努力。
社會處指出，唐秀鳳和黃春梅是社團法人台灣喜信家庭關懷協會基隆辦事處，所推薦的倡導關懷人並獲獎。
唐秀鳳服務年資2年10個月，訪視期間細心觀察長者生理狀況與機構環境，並別出心裁設計彈力復健帶、魔術氈球及大撲克牌等輔具，引導中風及高齡長者進行適度伸展與手腦互動，用真誠與耐性建立深厚信任。
黃春梅服務年資2年6個月，發揮無比親和力與耐心，透過色彩遊戲重新引導智力退化長者認色，並以肢體按摩成功引導幾乎不說話的長者開口溝通，節慶時更手作燈籠與插畫，為機構長輩生活帶來歡笑與支持和照顧。
江彥輝參與獨立倡導方案服務年資4年6個月，他在機構內建立專責溝通窗口與主動交班機制，引進個別化認知與肢體復能活動，並推動「音樂照顧與生命回顧給予長者情感支持，又串聯市府社會處、倡導團體與機構護理照護團隊，共同打造一個更加尊重且友善的照顧環境，獲得評審肯定。
社會處長楊玉欣說，市府未來將持續整合民間與社福資源，深化獨立倡導機制並強化機構安全網絡。她感謝所以第一線倡導志工與機構專業夥伴的無私奉獻，攜手守護機構長輩的權益與尊嚴，共同打造有愛、有温度的高龄宜居城市。
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