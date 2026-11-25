台東美術館室內展館因辦理空調設備升級工程，即日起暫停開放至明年4月9日，另大文創教室旁川廊同步進行雨披更換工程，預計施工至明年2月28日。不過，戶外園區維持全天開放，民眾仍可入園散步、休憩及欣賞藝術裝置，12月22日起還將推出大型戶外地景藝術作品「潮脊之嶼」，讓美術館休館期間仍保有豐富藝文看點。

縣府文化處表示，此次室內展館休館主要是進行空調設備汰換，希望透過設備升級，改善館內環境與觀展品質。施工期間戶外園區不受影響，民眾仍可自由入園，欣賞現有藝術裝置，包括「眺」、「光、合、作用」、「鵝戲」、「真心相擁」及「希望之花」等作品，另有臺東聲音藝術節「臺東聲景百選電話亭」，提供不同的藝術體驗。

此外，台東夜間美術館目前展出本地陶藝家張世蓉作品「齊心傳唱和諧天籟」，展期至12月27日。作品以排灣族女性身著慶典盛裝、吟唱古調為主題，融入琉璃珠、百步蛇紋及陶壺等文化元素，呈現原住民族文化傳承與土地守護意涵。

戶外展區另一項新亮點，則是將於12月22日登場的當代地景藝術裝置「潮脊之嶼」，展期至明年3月22日。作品以鬼蝠魟為創作靈感，結合南島海洋文化意象，打造兼具生態綠化與夜間燈光效果的移動森林，白天展現綠意景觀，夜間則透過燈光營造不同視覺氛圍。

文化處提醒，室內展館休館期間，戶外園區仍照常開放，歡迎民眾前往欣賞藝術作品，也請留意川廊及相關施工區域的安全警示，避免進入施工範圍。