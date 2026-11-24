基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」活動，把藝術角色、燈光裝置、投影與城市地景融入城市光帶。副市長邱佩琳與文化觀光局長江亭玫今晚為奇幻光帶點燈，每周六、日推出限定IP別針扭蛋兌換活動，邀請民眾賞燈、尋找角色，收藏專屬奇幻回憶。

邱佩琳表示，基隆是一座山海相遇，也持續與世界相遇的城市。今年透過與國際藝術家 Lucas Zanotto 的合作，讓藝術家的好奇與想像進入城市，沿著光走進基隆，看見基隆開放、多元而充滿生命力的一面，也讓基隆的山海魅力透過國際藝術交流，被更多人看見。

邱珮琳說，一個全世界知名的藝術家能夠來到基隆，然後看到山與海，愛上基隆，是基隆的驕傲。相信在田寮河點亮之後，會帶給基隆人更多的愛、希望跟所有的關懷及光明。

江亭玫表示，去年點燈計畫與人氣IP「鯊魚先生」合作，透過藝術裝置結合城市光帶，從海洋廣場一路延伸至田寮河兩岸，成果廣受好評。今年進一步以「讓步道本身就是作品」為核心概念，將藝術角色融入河岸步道、橋樑、廊道與河面，打造會發光的「奇幻捉迷廊」。

江亭玫指出，光不只是藝術作品，更是引領民眾探索的線索，跟著光前行，就能遇見不同角色與城市風景，讓賞燈從單純欣賞轉化為一場充滿驚喜的沉浸式城市體驗。

文化觀光局說，這項活動以「登陸、探索、抵達派對」為動線概念，民眾可從海洋廣場出發，由海羊 Hai-Yang及望仔 Gazer、浪標 Bobber、笑星Smiley迎接。沿著田寮河前行，依序可在港務局連通道、富狗橋、金雞橋及田寮河岸長廊等地，發現引航員Beacon、海羊分身、好事泉湧 Fortune Flows及啵客Bubbler等角色，讓藝術裝置與城市地景相互呼應，串聯成一條充滿探索樂趣的奇幻路線。

活動期間也將陸續推出更多光影驚喜，包括角色投影及跨橋面魚群裝置，霓霓 Rainbow、歡喜 Cheery等角色也將以幻影形式現身，讓田寮河隨著展期推進持續展現不同風貌。

海羊等IP角色是文觀局邀請義大利藝術家盧卡斯・贊諾托（Lucas Zanotto）設計，他擅長運用鮮明色彩、簡潔俐落的造型、充滿表情的大眼睛及幽默趣味的想像，打造風格鮮明、童趣十足的藝術角色。

藝術家特別為基隆創作全新主角「海羊 Hai-Yang」，名字取自「海洋」，以如浪花般揚起的羊角，象徵好奇、冒險與向海而行，它將帶領11位萌夥伴一起發現奇幻基隆。

除了欣賞光環境，今年也規畫「海羊尋友任務」，自11月28日起，12款活動限定 IP 別針扭蛋陸續登場。民眾只要沿線找到3個角色，完成1則公開貼文，即可獲得1次扭蛋機會。

扭蛋兌換期間為11月28日至明年1月24日，每周六、日下午2時至晚間8時，兌換地點設於基隆微風東岸。透過尋找、拍照與分享，讓角色成為探索田寮河的線索，也把奇幻基隆化為可以收藏的城市記憶。

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」今晚點燈，把藝術角色、燈光裝置、投影與城市地景融入城市光帶。圖／基市府提供

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」今晚點燈，把藝術角色、燈光裝置、投影與城市地景融入城市光帶。圖／基市府提供

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」今晚點燈，把藝術角色、燈光裝置、投影與城市地景融入城市光帶。圖／基市府提供

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」今晚點燈，把藝術角色、燈光裝置、投影與城市地景融入城市光帶。圖／基市府提供

基隆市「LOOK！ KEELUNG──奇幻基隆・精彩不打羊」今晚點燈，把藝術角色、燈光裝置、投影與城市地景融入城市光帶。圖／基市府提供