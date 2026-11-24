基隆市立委林沛祥今天表示，持續與基隆市政府及大都會客運協調，交通部公路局台北市區監理所已同意2088D信義區返程路線試辦6個月。他已向大都會客運確認，12月1日正式通車，平日晚間提供3個班次，讓基隆信義區通勤族下班返家更加快速便利。

林沛祥，先前在第一線傾聽通勤族心聲時，不少信義區居民反映，下班從台北返回基隆，仍須繞行市區才能抵達住家，增加許多通勤時間。因此在推動2088C路線的同時，也持續與基市府、大都會客運研議，針對信義區不同生活圈的需求，規畫更直接的返程路線。

林沛祥說明2088D路線客運，將從台北市府轉運站出發，經潭美公園、國道1號、台62線及台62甲線，由孝東交流道進入基隆。更早之前通車的2088C路線，是往第一特獎社區及海科館方向行駛，2088D轉往住安城堡社區，沿途停靠培德工家、信義國中、東光市場、地方法院、東明市場、市立醫院，最終抵達基隆女中，讓信義區更多居民能夠就近下車，減少返家繞行市區的時間。

林沛祥說，2088D試辦期間，將於平日提供晚間6時25分、6時55分及7時25分共3個返程班次，例假日停駛。未來將持續關注民眾搭乘情形及實際營運成效，若搭乘需求踴躍，也將進一步與大都會客運研議增開班次，服務更多通勤族。

「準時上班、早15分鐘回家，是我一直努力的方向」，林沛祥表示，對於每天往返臺北、基隆的通勤族而言，每天少一點通勤時間，就能多一點陪伴家人的時間。從2088B、2088C到2088D，都是透過第一線傾聽民意，與相關單位持續溝通、協調，逐步改善通勤環境。未來也將持續檢視基隆各區的通勤需求，讓市民上班更順利、回家更快速。

基隆市立委林沛祥表示，在與基隆市政府及大都會客運持續協調後，交通部公路局台北市區監理所已同意2088D信義區返程路線試辦6個月，12月1日正式通車。圖／林沛祥辦公室提供

基隆市立委林沛祥表示，在與基隆市政府及大都會客運持續協調後，交通部公路局台北市區監理所已同意2088D信義區返程路線試辦6個月，12月1日正式通車。圖／林沛祥辦公室提供