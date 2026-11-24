基隆市地方公職人員選舉及全國性公民投票案28日投票，基隆市選舉委員會今天公布選務相關資訊，主委方定安提醒民眾，這次投票順序是「領、領、投」，先領完選舉票，再領公投票，圈選後再依選票、公投票種類及顏色，投入相對應票匭完成投票。

選委會表示，這次選舉為第20屆市長、第21屆基隆市議員及第23屆里長選舉及全國性公民投票案第22案，民眾投票時應攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，前往指定投票所投票。

選委會說，基隆市長候選人有3人，當選人數1人。市議員候選人59人，當選人數32人。里長候選人275人，當選人數157人。選務工作人員共4485人，投票人數為市長31萬951人，市議員31萬247人（區域＋平地原住民＋山地原住民）。里長30萬9183人。公投案31萬7140人。

全市共設置288處投開票所，各里選舉權人數最多的是信義區孝忠里，計有7590人，分設5個投開票所。選舉權人數最少是七堵區瑪西里288人，設1處投開票所。選舉權人數最多的投票所，是編號第204號安樂區新崙里一投開票所，共有2209人。最少的是編號第259號七堵區八德里一投開票所，共255人。

選委會指出，這次選舉基隆市計有6種選舉票，並以顏色區別：市長選舉票為淺黃色，區域市議員選舉票為白色，平地原住民市議員選舉票為淺藍色，山地原住民市議員選舉票為淺綠色，里長選舉票為粉紅色，公投票為白色，請選民依據選票及公投票顏色分別投入票匭。

方定安也提醒各政黨、候選人及民眾，投票日不得從事競選或助選活動，違反者依選罷法按身分處10萬元以上、200萬元以下罰鍰；經制止不聽者，按次連續處罰。

投票當天任何人不得攜帶手機或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。若將領得之選舉票（公投票）攜出場外，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。若選民將領得的選舉票、公投票以外物品投入票匭，或將領得的選舉票、公投票故意撕毀，將處5千元以上、5萬元以下罰鍰。