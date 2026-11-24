花蓮馬太鞍溪去年9月爆發堰塞湖溢流後，慈濟體系隔天立即投入救災及災後復原等工作，3個月動員志工逾2萬6千人次，行政院政務委員季連成今赴前往高雄靜思堂致贈感謝狀。證嚴法師說，救災需要大家一起投入，感恩政府與民間彼此互敬、一起付出，大家都很感動。

去年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流災情，慈濟隔日即投入勘災，並動員志工前往災區清掃，帶動社會各界參與救災，出現「鏟子超人」熱潮。

慈濟志工投入災後清理，從報名接引、動線規畫、前線供餐、跨區支援到醫療關懷，提供災區所需的各項協助。去年9月至12月，累計供應餐食8萬8401份、動員志工逾2萬6千人次，目前也持續關懷列案家庭及推動災區農田復育。

為感謝慈濟志工付出，今早行政院政委季連成、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文等人拜會證嚴法師，並代表行政院長卓榮泰致贈感謝狀。

季連成表示，馬太鞍溪堰塞湖災害後，他在花蓮駐點24天，慈濟從第一天陪伴災民到最後一天，扮演「民間救災與後勤整合中樞」角色，有效整合民間資源，成為政府推動救災與復原的重要協力夥伴。

季連成說，他負責政府的城鎮韌性工作，每年到各縣市參加演習，第一眼看到的都是慈濟師兄師姐在場，今年適逢慈濟成立60周年，感念慈濟對國家、政府與民眾的支持，慈濟可說是全球眾望所歸的宗教團體。