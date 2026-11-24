民主進步黨基隆市長候選人童子瑋今天說，近年基隆公務人員出走，他當選後將尊重專業；尋求連任的基隆市長謝國樑說，區長陣容史上最強，未來以專業和熱誠推動更優質城市治理。

童子瑋在平面媒體登廣告發表致基隆市政府公務員公開信，以「市政成敗，市長來扛」為題，提出尊重專業、穩定人事等承諾。

童子瑋上午在前基隆市長林右昌陪同下車隊掃街拜票前，接受媒體聯訪表示，林右昌執政8年非常尊重公務員，帶動向心力，城市建設持續穩定進步。這幾年公務員出走、逃亡或退休，有人被趕走、調走，文官體系非常混亂，也沒尊重專業。

他說，各有專業的公務員都經考試，這幾年卻被大幅調動、不尊重體系，市政混亂，他當選後一定學林右昌尊重文官體系，讓公務員發揮專長。領導者要給目標與方向，大家共同前進，「我們都是基隆人，基隆是我們的家，我們要顧好，也要讓它更進步」。

林右昌表示，將帥無能累死三軍，好市長不能像任性小孩，想到什麼做什麼、亂發脾氣。尊重公務體系是關鍵基礎，領導者要給公務員價值與願景，把大家凝聚成團隊向前。

他說，很痛心這幾年看到許多優秀公務員由於謝國樑的任性，不尊重專業、亂調而出走；市長人事權要尊重，但調動總有一定邏輯和規矩。

林右昌說，相信童子瑋未來會尊重並帶領所有公務員，給予願景與價值，攜手建設基隆，讓公務員感到驕傲。