聽新聞
0:00 / 0:00
「萬安橋」通車了！ 台東池上197縣道最後一處會車瓶頸打通
台東縣池上鄉萬安橋改建工程今正式完工通車，連結萬安、富興兩村的交通瓶頸終於獲得改善。新橋橋面由原本5.5公尺拓寬至9公尺，提供雙向雙車道通行，過去車輛會車不易的情況可望改善，也讓197縣道最後一處會車瓶頸正式打通。
縣長饒慶鈴、池上鄉長林建宏、公路局南區分局副分局長王慶雄及地方民代等人，共同出席通車活動。饒慶鈴表示，原萬安橋興建於民國68年，隨著交通量及地方產業、觀光發展增加，原有橋面寬度已難以滿足通行需求，因此縣府爭取中央經費辦理改建。
交通及養護工程處表示，萬安橋改建工程獲中央核定9900萬元經費，拆除原有橋梁後原地重建，橋面拓寬至9公尺，改善過去狹窄路段車輛交會不易的問題。縣府近年持續投入超過6億元改善197縣道，工程包括危險路段改善、道路拓寬、截彎取直、邊坡整治及排水設施建置，泥水溪橋及嘉武橋也已陸續完工。
饒慶鈴另指出，縱谷地區連結鹿野瑞和村與寶華部落的寶華大橋，橋體已於21日完成合龍，預計明年6月完工。縣府將持續盤點縣內重要道路及橋梁，向中央爭取建設資源，逐步改善交通瓶頸，提升道路安全及防災韌性。
萬安橋通車後，除方便萬安、富興兩地居民往來，也有助農產運輸及縱谷觀光交通更加順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。