台東縣池上鄉萬安橋改建工程今正式完工通車，連結萬安、富興兩村的交通瓶頸終於獲得改善。新橋橋面由原本5.5公尺拓寬至9公尺，提供雙向雙車道通行，過去車輛會車不易的情況可望改善，也讓197縣道最後一處會車瓶頸正式打通。

縣長饒慶鈴、池上鄉長林建宏、公路局南區分局副分局長王慶雄及地方民代等人，共同出席通車活動。饒慶鈴表示，原萬安橋興建於民國68年，隨著交通量及地方產業、觀光發展增加，原有橋面寬度已難以滿足通行需求，因此縣府爭取中央經費辦理改建。

交通及養護工程處表示，萬安橋改建工程獲中央核定9900萬元經費，拆除原有橋梁後原地重建，橋面拓寬至9公尺，改善過去狹窄路段車輛交會不易的問題。縣府近年持續投入超過6億元改善197縣道，工程包括危險路段改善、道路拓寬、截彎取直、邊坡整治及排水設施建置，泥水溪橋及嘉武橋也已陸續完工。

饒慶鈴另指出，縱谷地區連結鹿野瑞和村與寶華部落的寶華大橋，橋體已於21日完成合龍，預計明年6月完工。縣府將持續盤點縣內重要道路及橋梁，向中央爭取建設資源，逐步改善交通瓶頸，提升道路安全及防災韌性。

萬安橋通車後，除方便萬安、富興兩地居民往來，也有助農產運輸及縱谷觀光交通更加順暢。