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大白天公然燒垃圾！宜蘭五結濃煙沖天 行為人最高恐罰10萬
有遊客本月22日到宜蘭旅遊入住民宿，途中聞到濃烈刺鼻氣味，赫見五結鄉有人在路邊燃燒廢棄物，疑似連保麗龍也一起燒，現場火勢猛烈、黑煙瀰漫，讓民眾氣得拍片檢舉。宜蘭縣環保局獲報後前往稽查，將依廢棄物清理法開罰，最高可處10萬元。
民眾22日下午2時48分在網路發文指出，焚燒地點位於五結鄉錦草五路60號前方空地，從影片中可見，一輛藍色小貨車停靠路邊，車旁堆置的廢棄板材正燃起火焰，灰白色濃煙不斷竄升，另有一名穿著黃色上衣的民眾抱著板材在附近走動。目擊者忍不住拍下畫面，向外界求助，希望相關單位介入處理。
影片在網路流傳後，引起不少網友撻伐，有人要求環保單位嚴格取締，也有人反映冬山第二公墓周邊時常有人焚燒電線，夜間還不時聞到塑膠、廢棄木材燃燒的異味，質疑露天焚燒問題長期存在，已影響居民生活。
有遊客分享，原本期待到宜蘭享受3天2夜的田園假期，沒想到返回民宿途中卻遭刺鼻的塑膠燃燒味襲擊，與原先想像的清新環境大相逕庭，讓人相當失望。
宜蘭縣環保局稽查科長胡璧輝表示，22日接獲通報後立即派員前往，抵達時現場只剩燒過的廢木板殘骸，行為人也坦承疏失，環保局已要求清除，並依廢棄物清理法第27條規定告發，可處1200元至10萬元罰鍰。至於是否另違反空氣汙染防制法第32條，將進一步檢視民眾提供的影片能否作為裁罰依據，若查證屬實，個人最高同樣可處10萬元罰鍰。
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