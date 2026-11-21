基隆市政府兒童及少年事務處辦理的「最愛戰鬥陀螺」總決賽，今天在基隆市青少年福利服務中心登場，活動報名人數逾300人，基隆市長謝國樑親自到場觀賽，並接受陀螺玩家峻宇先前透過個人頻道發出的戰帖，還和各組冠軍選手現場PK，最後也親自頒獎，讓決賽除了緊張刺激的競技對戰，更增添趣味話題。

本次賽事分為「青少年組」及「一般組」，透過初賽、複賽選拔優秀選手晉級總決賽。比賽過程中，選手不僅展現陀螺組裝技巧，更考驗對戰策略、專注力及臨場反應，每一次發射、每一場攻防都牽動現場觀眾目光。特別是峻宇為了實踐先前向謝國樑發出的挑戰，特地從高雄北上參與決賽，與加爸一同和現場大小朋友交流、切磋技術，也讓不同年齡層的玩家有機會面對面分享戰陀樂趣。

謝國樑表示，戰鬥陀螺不只是兒時玩具，也結合策略思考、專注力及競技精神。市府推動「基隆文藝青年3+1」，希望讓青少年有更多元的興趣探索與展現機會，除了音樂、舞蹈及表演藝術，也讓戰鬥陀螺等新興休閒活動有發展空間，讓民間玩家累積的經驗與熱情，成為更多青少年可以參與的交流活動。

謝國樑說，本次活動除了透過競賽讓青少年展現興趣與實力，也希望讓戰鬥陀螺的熱度延續，活動所購置的戰鬥陀螺及相關器材，賽後將留置於基隆市青少年福利服務中心，提供進館青少年持續體驗及使用，讓有興趣的孩子不必等到比賽，也能在中心接觸這項活動、交流玩法。未來也將持續關注青少年的興趣與需求，透過多元休閒活動，提供探索興趣、發展專長及與同儕互動的機會。