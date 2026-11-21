台東縣鹿野鄉重要交通建設再有進展！攸關瑞和村及寶華部落居民通行的寶華大橋改建工程，今天舉行橋體合龍祈福儀式，象徵新橋主體結構完成。這項工程歷經營建物價上漲、缺工及多次流標等波折，總經費提高至7.1億元，預計明年6月完工，完工後將改善舊橋橋面狹窄、通洪能力不足及耐震能力等問題。

寶華大橋是連結鹿野鄉瑞和村與寶華部落的重要交通通道，也是居民通勤、就學及農產品運輸的重要橋梁。原有橋梁受到2022年918地震影響，結構受損，雖經緊急搶修維持通行，但橋面僅約6公尺寬，通洪斷面也不足，每逢颱風及豪雨期間溪水暴漲，容易面臨封橋風險，居民必須繞道而行，交通安全及便利性長期受到影響。

縣長饒慶鈴表示，寶華大橋改建工程推動過程並不順利，受到近年營建物價上漲、缺工及多次流標等因素影響，縣府持續向中央爭取經費，獲行政院及經濟部水利署支持，將總經費提高至7.1億元，並於去年4月動工。如今完成最後一跨橋梁合龍，是工程的重要里程碑，也讓地方期待多年的安全通行環境更進一步。

縣府交通及養護工程處指出，新橋將原本約6公尺寬的橋面拓寬至9公尺，配置雙向雙車道，並透過道路截彎取直及線形調整，改善過去車輛會車困難、大型車通行不便等問題。此外，工程也同步提高橋面高程，增加通洪能力，降低豪雨期間溪水暴漲對橋梁通行的影響。

考量橋梁位於跨斷層帶，工程採用鋼I梁設計，減輕橋梁自重並強化耐震能力，提升整體結構安全及防災韌性。今天合龍儀式由饒慶鈴、議長吳秀華、立委黃建賓、鹿野鄉長李維順及地方部落長老、鄉親共同見證。

縣府表示，寶華大橋完成合龍後，後續仍將進行橋面及相關附屬設施工程，預計明年6月完工。另外，縱谷地區萬安橋改建工程預計11月下旬通車，兩項工程陸續完成後，將逐步改善縱谷地區交通瓶頸，提升居民通行安全及道路防災能力。