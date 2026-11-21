11月28日地方公職人員選舉投票日將至，為方便台東綠島、蘭嶼離島居民返鄉投票，交通部航港局協調航運業者加開船班，台東富岡往返兩離島航線投票當天均有增班安排，目前各航次仍有充足艙位，合計尚有1562個艙位可供民眾訂位，呼籲有返鄉需求的民眾及早規畫行程。

航港局表示，為因應投票日離島居民返鄉及往返交通需求，已協調業者妥善規劃海運運能。台東往返綠島航線方面，11月28日台東往綠島安排4航次，目前尚有702個艙位；綠島往台東安排3航次，尚有466個艙位，兩方向合計仍有1168個艙位。

蘭嶼航線部分，投票當天台東往返蘭嶼各安排1航次，台東往蘭嶼目前尚有190個艙位，蘭嶼往台東則有204個艙位，雙向合計394個艙位。

航港局指出，目前綠島及蘭嶼各航班均尚有充足空位，後續也將持續掌握訂位及搭乘情形，視實際需求機動協調業者加開航班，以滿足離島居民及旅客交通需求。

航港局呼籲，11月28日適逢地方公職人員選舉及全國性公民投票，離島居民如有返鄉投票需求，可多加利用海運交通，並提早確認航班及訂位資訊，妥善安排往返時間，確保順利返鄉行使投票權。