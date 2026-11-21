台東縣政府通過富岡港旅運中心維護管理收費標準，明年1月1日起，旅客購買往返綠島、蘭嶼船票時，每人須另付30元清潔維護費，相關收入將採專款專用，支應旅運中心清潔、水電及設施維護管理，3歲以下幼童、身心障礙者及離島居民則免收。

富岡港旅運中心今年6月啟用，試營運即將屆滿半年。縣府指出，新旅運大樓啟用後，場館清潔、水電及各項維護管理費用增加，每年所需經費約1000萬元，為維持旅運中心環境品質及服務水準，經評估後訂定每人30元的收費標準，並於20日通過相關收費規定。

縣府表示，收取清潔維護費主要是為提升旅運大樓服務品質，確保場館環境整潔及旅客進出動線順暢，讓搭船民眾享有更舒適的候船空間，相關費用將用於旅運中心日常清潔、水電及設施維護，不會挪作其他用途。

對於新增收費，客輪業者及遊客大多認為，每人30元尚在合理範圍。客輪業者指出，像小琉球等觀光景區也有收取清潔費的作法，旅運中心作為遊客進出離島的重要門戶，維持環境品質確實需要經費；遊客則表示，收費可以接受，但希望縣府能將經費確實用在環境維護，讓旅客享有乾淨、舒適的候船空間。

縣府表示，清潔維護費將採專款專用，除3歲以下幼童、身心障礙者及離島居民免收外，其他旅客均依規定繳納。另配合離島交通服務設施改善，綠島及蘭嶼港口旅運中心也將陸續興建，未來新建設施完工啟用後，將比照富岡港旅運中心收取清潔維護費，以支應場館後續營運及維護成本。