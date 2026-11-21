台東縣釋迦陸續上市，農業部農糧署24、25日在新北市板橋區農會活力超市前辦大目釋迦、鳳梨釋迦及台東農特產品展售和試吃。

農糧署東區分署副分署長陳吉村今天告訴中央社記者，農糧署輔導台東地區農會辦「115年台東縣釋迦暨農特產品拓展客源行銷活動」，以台東大目釋迦及鳳梨釋迦為主軸，集結紅烏龍茶、優質米、洛神花、金針花及各式特色農產品與加工品。

活動每天規劃20個展售攤位，結合農產品試吃、食農教育、創意料理及優惠促銷等多元活動，讓北部民眾不必遠赴產地，就能品嚐台東農產鮮甜好滋味，也透過聯合展售，直接帶產地特色農產進都會生活圈。

陳吉村表示，活動首日安排台東特色表演及開幕儀式，結合釋迦創意輕食料理教學、食農教育互動體驗及農業推廣成果展示，讓民眾品嚐美味時，也能深入認識台東農業特色及農友用心栽培成果。

活動期間規劃農產品試吃、整點限時優惠、滿額贈禮及聯合促銷等活動，讓消費者除買得到，更能先嚐鮮、再選購，感受產地直送鮮美滋味。此外，現場設青年農民及特色農產加工品推廣專區，展現台東農友在農產加工、品牌經營及創新行銷方面成果，讓更多消費者看見台東農業多元魅力。

東區分署說，大目釋迦果肉細緻、香甜多汁，鳳梨釋迦果肉Q彈、甜中帶酸及香氣濃郁等特色深受消費者喜愛，各具風味，都是台東極具代表性特色水果。紅烏龍茶、優質米、洛神花及金針花等農產品也各具特色，展現台東豐富多元農業風貌。