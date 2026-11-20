2026冬戀蘭陽溫泉季下月登場，除了泡湯、品嘗美食，還有多元文化音樂會及璀璨燈飾。宜蘭縣府今天公布活動內容，邀請全國民眾冬日到宜蘭泡溫泉，來一趟結合健康、休閒與在地文化的養生小旅行。

「冬戀蘭陽溫泉季」是蘭陽平原冬季旗艦活動，今年從12月4日的祈水感恩禮揭開序幕，活動持續至20日，以宜蘭溫泉為核心，結合在地文化、音樂展演及特色美食，打造冬季觀光盛會。

縣府今天說明活動內容，也為溫泉季暖身。活動以「健康、休閒、養生」為主軸，12月4日傍晚在礁溪湯圍溝溫泉公園舉辦「祈水感恩禮」，透過傳統儀式向大地與溫泉致意；12月6日下午3時登場的開幕踩街嘉年華，邀請國際特色表演團隊結合在地文化元素，透過街頭展演展現礁溪溫泉小鎮活力。

「多元文化音樂會」也是今年活動亮點，期間共舉辦5場音樂晚會，主題涵蓋民歌、鄉土、文化、創作及流行，邀請殷正洋、許富凱、安地斯樂團、葛西瓦、陳昇與新寶島康樂隊、玖壹壹等多位實力歌手及樂團演出，為礁溪夜晚增添音樂與節慶氛圍。

宜蘭在地美食與特色好物也不容錯過，12月11日至13日及19、20日晚間6時至9時，在五峰旗重劃區舉辦蘭陽食旅特展及溫泉美食市集，集結地方觀光產業、特色美食、伴手禮及優質店家，讓遊客品嘗宜蘭風味、選購在地好物，現場還有消費滿額贈禮及滿額抽獎活動。

此外，今年溫泉季燈飾裝置藝術以「蘭陽四季．四季映湯」為主題，預計12月2日與耶誕燈飾同步點亮，展期至明年2月21日，每晚5時至11時亮燈。從迎賓入口「春萌山腳」出發，遊客可穿梭在5.5公尺高的「泡湯巨人」旁，欣賞3.6公尺高的主視覺裝置「夏之海洋」，呈現龜山朝日與衝浪浪潮的活力；「秋之金輝」以太平山蹦蹦車穿梭山毛櫸林為意象，「冬之歲美」則以銀柳與芒花傳遞歲末祝福。