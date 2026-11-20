台東蘭嶼、綠島擁有豐富海洋生態及潛水資源，每年吸引破萬國際旅客前來，如何讓外國遊客從抵達台東、交通接駁到搭船前往離島，都能順利溝通，成為觀光服務的重要環節。縣府推動英語人才培訓計畫，將雙語培訓延伸至交通第一線，由外籍教師團隊走入計程車行、租車業者及富岡港旅運中心，並導入「雙語交通手指溝通卡」，協助業者提升接待外籍旅客的能力。

縣府指出，此次培訓以實際服務情境為主，外師團隊前往台東在地的一桐計程車及東帝租車，針對計程車跳表、包車議價、租車押金及保險規範等常見問題，進行英文句型教學與實境演練，讓第一線人員熟悉接待外國旅客時的基本溝通方式。

培訓也延伸至富岡港旅運中心，與帆利航運、龍鴻航業、長杰航運及當地開發有限公司等業者合作，針對購票、登船安全、航程時間及相關乘船資訊進行情境演練，協助船務人員熟悉常用英語表達，減少旅客購票及搭船過程中的溝通障礙。

除了英語教學，計畫團隊也設計「雙語交通手指溝通卡」，將熱門景點、單程及來回票、航程時間與安全須知等資訊，透過插畫及中英文關鍵字呈現。即使第一線人員不熟悉完整英文對話，也能透過手指點選方式與旅客確認需求，讓交通資訊傳達更直接。

縣府表示，交通運輸是國際旅客抵達台東後接觸在地服務的重要環節，透過情境演練及視覺化工具，降低業者使用英語溝通的門檻。未來英語人才培訓計畫將持續開放在地交通及觀光業者參與，也歡迎車行、船公司及旅遊相關單位聯繫計畫團隊，免費索取或客製化交通手指卡，提升台東國際旅遊接待服務。