台東馬偕癌症醫療大樓歷經十年籌備，今天舉行動土感恩禮拜及動土典禮，由馬偕醫療財團法人董事長李奇龍率領董事及總院長張文瀚等人出席，縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委陳瑩、台東市長陳銘風及各機關首長、民意代表也到場見證，共同為工程祈福。新大樓工程經費近20億元，規畫地上六層、地下二層，預計2029年底啟用，未來將整合癌症診療及重症醫療資源，提升在地醫療量能。

台東馬偕院長王光德表示，東馬長期承擔東部地區重要醫療任務，隨著癌症及重症醫療需求增加，舊醫療大樓屋齡已約40年，部分空間與動線已不符合現代醫療需求，癌症診斷治療設備升級也受到空間限制，開刀房更經常不敷使用。因此，自2017年獲衛福部核可後，歷經多年規畫及法規調整，終於啟動工程。他認為，十年的等待值得，經過設計優化，新大樓將更符合未來二十年的醫療需求。

馬偕醫療財團法人總院長張文瀚指出，推動癌症醫療大樓的重要目標之一，就是落實醫療平權，讓台東民眾也能享有接近醫學中心水準的醫療品質，減少因疾病治療而必須長途往返外縣市的負擔。

依院方近十年統計，台東每年約有1000至1300人新診斷罹癌，其中約六成在東馬確診，約八成患者選擇留在當地接受治療。東馬也是縣內唯一通過癌症照護品質認證的醫院。新大樓將整合癌症門診、核子醫學檢查、放射治療、門診化療、癌症病房及癌症資源中心，讓病人從確診、治療到後續追蹤，都能在更完善的空間中銜接照護。

除癌症醫療外，新大樓也將納入重症照護功能，加護病房將移至新大樓，並擴充開刀房空間及設備，原有舊大樓則可進一步整修，改善院內醫療空間配置。未來病友若有手術需求，或治療期間病況突然變化，也能由院內醫療團隊及時銜接處理。

新大樓總樓地板面積約4548坪，工程經費近20億元，預計2029年底啟用。院方期盼透過硬體設備升級與醫療資源整合，逐步實現急症及時處理、重症在地治療的目標，讓更多台東癌症病友能在家人陪伴下，於熟悉的家鄉接受完整醫療照護。

台東馬偕癌症醫療大樓今舉行動土典禮，在各界長官的持鏟動土中，正式啟動癌症醫療大樓工程，也象徵台東癌症照護邁入新的紀元。記者尤聰光／攝影