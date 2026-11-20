宜蘭縣政府今天表示，「2026冬戀蘭陽溫泉季」將於12月4日至12月20日在礁溪登場，活動透過溫泉文化、地方特色美食市集及夜間展演，打造冬季旅遊體驗。

「2026冬戀蘭陽溫泉季」記者會上午在縣府舉辦，宣布這次活動相關焦點。

縣府表示，以「健康、休閒、養生」為主軸的「2026冬戀蘭陽溫泉季」，串聯在地文化、音樂展演、特色美食及養生旅遊，規劃一系列多元的活動。其中，12月4日下午5時30分在礁溪湯圍溝溫泉公園舉辦「祈水感恩禮」，以傳統儀式向大地與溫泉致意，揭開溫泉季序幕。

12月6日下午3時，將於礁溪溫泉路、健康路交叉口，舉辦踩街嘉年華，結合國際特色表演團隊與在地文化元素，以熱鬧歡欣的街頭展演，邀請民眾感受蘭陽溫泉小鎮的熱情與活力。

夜間活動方面，12月11日、12日、13日、19日及20日的晚間7時到9時，於礁溪五峰旗重劃區舉辦「多元文化音樂會」，邀請國內外表演團隊帶來不同風格的音樂演出，融合國際、原民、客家及本土等多元文化。

縣府表示，12月11日、12日、13日、19日及20日的晚間6時到9時，於礁溪五峰旗重劃區舉辦「蘭陽食旅特展」及「溫泉美食市集」，集結地方觀光產業、冬山鄉農會特產、「宜蘭TOP10好食、好物」、「蘭海鐵道五漁村」及「宜蘭人市集」等在地特色美食、伴手禮及觀光產業優質店家，讓遊客品嚐蘭陽在地風味、選購特色好物。