宜蘭冬山鄉是民進黨票倉，但下屆鄉長之爭綠營「黨內互打」，獲黨提名的鄉代會副主席陳鏗芳陣營今天抨擊前鄉長謝燦輝初選落敗不認帳違紀參選，謝反批黨內初選黑箱，鄉長應由全體冬山人決定，非少數人指定。國民黨提名的林松根提出0到6歲育兒津貼政見，每年補助2萬元，減輕鄉民育兒負擔。

冬山鄉人口數約5萬多人，從第14屆張秋明起算，已連6屆都是民進黨籍鄉長，綠營根基穩固。下屆鄉長3人爭取黨內提名，初選後陳鏗芳勝出，鄉代游閔吉初選失利後出任陳鏗芳競選總幹事，謝燦輝堅持參選，另有國民黨提名鄉代林松根，形成「三腳督」。

陳鏗芳競總主委游祥德、游閔吉和縣議員林佩螢等人今天召開記者會，公開3人親簽的放大版「初選民調同意書」，痛批謝燦輝「輸了不認帳、輸賭翻桌」，呼籲選票集中支持陳鏗芳，「棄背骨、護公義、顧冬山」。

游閔吉說，初選前他與謝燦輝、陳鏗芳在縣黨部簽署協議時，僅他反對採行「對比式民調」，但謝、陳都支持，他展現民主風度遵守，3人一致同意民調規則也簽下有如「投名狀」的同意書，謝燦輝卻不守協議，有違政治誠信。

游祥德與基層幹部表示，謝燦輝選舉從不缺席，靠民主前輩及伙伴全力提攜當過兩屆冬山鄉長、兩屆鄉代、兩屆議員，這次初選落敗就違紀參選，痛批長期「靠黨、吃黨」卻忘恩負義。

謝燦輝臉書回應表示，感謝過去同志先進的指教，初選的不足他深切反省，化為前進的動力。參選是憲法賦予的權利，鄉長應由全體冬山人決定，非少數人指定，希望多一位優質人選讓鄉親選擇，並回歸政見，良性競爭。

相較綠營鬧內鬨，林松根持續端出政見牛肉爭取選票。他表示，最近走訪地方，經常聽見年輕夫妻因經濟壓力不敢生，台灣生育率低，少子化不能只停留在口號。

他提出「0至6歲育兒津貼」政見，每名符合資格的兒童每年補助2萬元，讓「育兒有靠山」。

林松根說，評估過鄉公所的財政狀況，絕對足夠支應這項福利支出，希望透過完善育兒福利，減少年輕家庭的負擔。

民進黨宜蘭冬山鄉長選舉鬧內鬨，國民黨提名的林松根（左）穩扎穩打，端出每年2萬元育兒津貼政見爭取支持。圖／林松根競總提供

民進黨宜蘭冬山鄉長選舉鬧內鬨，國民黨提名的林松根（右）穩扎穩打，端出每年2萬元育兒津貼政見爭取支持。圖／林松根競總提供

民進黨提名的宜蘭冬山鄉長候選人陳鏗芳陣營，今天重砲批評謝燦輝黨內初選失利就違紀參選。圖／陳鏗芳競總提供