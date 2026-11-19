台東市知名景點鯉魚山再添新地標！國際獅子會2025-2026專區與市公所合作設置「山脈時光・愛在台東」地標，今天舉行啟用揭牌儀式。地標除融入中央山脈、旭日及時鐘等設計意象，更結合環境品質監測設備，讓前來登山休憩的民眾及遊客掌握環境資訊，也透過公開數據展現台東良好的空氣品質與自然環境。

國際獅子會2025-2026專區主席施文祥表示，去年接任專區主席後，便開始構思在台東市區尋找合適地點，設置一處象徵獅友服務精神，同時能提供民眾生活資訊的公共地標。經與市公所討論及申請後，選定鯉魚山出入口槽化島規畫設置，希望透過地標結合實用資訊，讓公共設施不只是景觀裝置，也能成為服務市民的小幫手。

「山脈時光・愛在台東」以台灣中央山脈為主要設計意象，象徵堅定守護與彼此依靠，旭日代表希望與光明，時鐘則寓意時間面前人人平等，提醒人們珍惜光陰，不論身分與背景，都能在有限的生命中創造無限價值，也傳達獅友服務社會、關懷地方的理念。

地標另一項特色是設置環境品質監測及熱指數、危害等級數位電子看板，顯示溫度、濕度、噪音、PM2.5、PM10及風速等資訊，相關監測儀器就設置在看板後方，可即時蒐集環境數據並同步呈現。施文祥表示，透過即時監測，除讓登山民眾及遊客掌握當下環境品質，也希望藉由公開、透明的數據，讓更多人認識台東良好的空氣品質與自然環境，成為推廣台東宜居、宜遊特色的另一個窗口，未來還計畫增加時間顯示功能，讓地標服務更加完整。

市長陳銘風表示，鯉魚山出入口雖然腹地不大，但有民間社團願意投入設置及維護，相信能讓周邊環境品質更加提升。透過環境數據即時監測，民眾前往鯉魚山運動、休憩或觀光時，也能掌握當下環境狀況，對在地市民及外地遊客而言，都是一項貼近生活需求的貼心服務。

地標結合環境品質監測看板，即時顯示溫度、濕度、PM2.5及PM10等數據，提供民眾掌握台東環境品質。記者尤聰光／攝影

地標看板後方設置環境監測儀器，可即時蒐集數據，讓環境資訊更加公開透明。記者尤聰光／攝影