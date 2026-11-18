花蓮縣長候選人張峻、游淑貞先後提出普發現金1萬元及2萬元政見，花蓮縣府今天公布財政數據，預估年底歲計賸餘約82億元，強調不會排擠明年度預算，後續運用由新縣長決定。縣議會民進黨團議員質疑縣府為游淑貞背書，縣議員張美慧更批評縣府涉嫌違反財政紀律及行政中立。

縣府秘書長彭偉族指出，今年是財政收支劃分法修法後首度執行，花蓮縣統籌分配稅款較去年增加162億元，扣除中央減列的一般性及計畫性補助款後，實際仍增加58億元。依過往預算執行經驗，預估今年底歲計賸餘約34億元，加上歷年累計的47億元，總額約82億元，相關經費不會排擠明年度預算，如何運用將由新任縣長決定。

張美慧質疑縣府公布的財政數字前後不一，她表示，11月9日在議會質詢縣府財政處長劉台文時，對方表示歷年累計賸餘約47億元，但今年新增的賸餘因尚未年底，須經明年1月決算程序才能確認，當時還無法估算，如今短短9天卻突然提出34億元預估數字，質疑計算依據為何，並認為縣府此時召開記者會，恐涉及違反財政紀律及行政中立。

縣議員胡仁順批評，縣府今年初面對議員要求普發1萬元時並未正面回應，現在卻大動作公布82億元歲計賸餘，時機敏感，形同替游淑貞普發2萬元政見背書；縣府明年編列約24億元償還舊債，另有廠商工程款尚待支付，中央116年度總預算也尚未通過，這些支出是否都已納入計算，縣府應清楚交代。

胡仁順指出，部分長期債務到期後，縣府仍須透過借款償還舊債，若不運用累計賸餘還款，恐須再向銀行舉債，不能只看帳面餘額就認定有足夠資金普發現金。

縣議員林則葹則擔心，若縣府將賸餘經費用於普發現金，恐排擠其他民生支出，明年度預算中，農民農作物受天然災害損失、但未達補助標準的救助經費，已從原本2000萬元縮減至10萬元，若明年再遇颱風或其他災害，恐讓農民失去及時救助的管道，反對縣府亂發現金。