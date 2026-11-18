台東縱谷地區近日進入二期稻作秋收旺季，農田陸續展開收割作業，收割機及曳引機頻繁進出田區。關山警分局及縣府環保局提醒農友與代耕業者，農機離開田區前務必清除輪胎、底盤及機身附著的泥土，避免泥塊掉落道路，遇雨形成濕滑路面，造成機車、自行車騎士打滑摔傷。

關山警分局表示，秋收期間部分田區收割後會以曳引機翻耕，將切碎的稻草翻入土中，補充土壤有機質，但農機作業後容易夾帶大量泥土，若未清理便駛入道路，泥塊掉落柏油路面，尤其遇雨更容易形成交通安全隱憂。呼籲農友及代耕業者上路前先清理，必要時沖洗，若泥土已掉落路面，也應在確認安全後儘速清除。

警方指出，曳引機、聯合收穫機等依法應領牌的大型農業機械，行駛道路前須申請農業機械使用證、領取並懸掛農機號牌，駕駛人也應隨身攜帶使用證，出發前檢查頭燈、方向燈、煞車燈及警示設備是否正常。未依規定懸掛號牌上路，可依道路交通管理處罰條例處罰。

環保局也提醒，農機夾帶泥土掉落路面，可能導致後方機車騎士輾過打滑，造成重傷事故。除交通安全責任外，若違規污染道路，也可能依廢棄物清理法裁處1200元至6000元；若因未清理泥土導致他人受傷，還可能涉及刑事及民事責任，呼籲農友切勿輕忽。

關山警分局提醒，農機車速較慢，轉入田間出入口也需要較大空間，民眾行經農路路口及彎道，遇到前方農機應提早減速、保持安全距離，視線不佳或路幅狹窄時切勿勉強超車。農友離田前多一道清泥與設備檢查，用路人行經農田周邊多一分注意，就能降低秋收期間交通事故風險。