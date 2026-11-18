花蓮縣府爭取中央經費，斥資逾2億元拆除老舊漏水的溫水復健游泳池，原地新建全民運動館，有泳池、體適能中心、重量訓練區等。縣府今天宣布，11月24日起到月底試營運7天，期間全館免費體驗，12月1日起正式開幕。

花蓮第一座全民運動館位於花蓮市美崙地區，原址是1997年建的溫水復健泳池，因老舊漏水且不符無障礙設施規定，於2018年閉館。縣府爭取中央補助1億元，再自籌款項，斥資2億多元重建。

全民運動館施工多年終於完工，採用民間參與營運（ROT）模式，委外給雷萬鈞公司經營管理，縣府今天宣布24日起一連7天試營運。

縣府表示，全民運動館1樓配置溫水游泳池、SPA池、蒸氣室及烤箱等設施，3樓是體適能中心，配備有心肺有氧及肌力訓練器材，包括跑步機、滑步機、重訓器材，另提供專業InBody體組成分析及運動處方建議，4樓是教室安排有氧、瑜珈及韻律等多元團體課程，還引進皮拉提斯核心床及挪威紅繩懸吊訓練系統，提供一對一小班制課程。

縣府表示，全民運動館融合運動休閒、健康促進及友善無障礙理念，是縣府推動全民運動、落實運動平權的重要里程碑。24日起至30日起試營運，每天上午10時至晚間8時全館免費體驗，透過試營運全面檢視各項設施及營運管理流程，12月1日正式開幕。

花蓮縣全民運動館1樓有溫水泳池等設施。圖／花蓮縣政府提供