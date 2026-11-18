台東長期維持全國優良空氣品質，依環境部歷年監測資料，PM2.5年平均濃度已連續12年居全台最低，良好的空氣品質成為地方重要環境優勢。為持續維護這項成果，縣府昨舉辦「115年空氣品質維護及改善表揚大會」，以七大類獎項表揚35家績優企業及機關團體，肯定各界投入汙染減量、環境管理及空氣品質改善的努力。

環保局表示，表揚涵蓋環保寺廟、好客餐廳、好空氣企業優良行動標章、公共工程鋪設稻草蓆績優評鑑、柴油車自主管理績優車隊、優良機車排氣檢驗站及空氣品質淨化區優良認養單位等七大類別，從宗教場所、餐飲業、企業經營、公共工程到交通運輸及環境綠化，展現不同領域共同參與空品維護的成果。

在交通汙染防制方面，也推動柴油車自主管理及標章認證，鼓勵車隊落實車輛保養與排放管理，今年並評選出10家優良機車排氣檢驗站，藉由提升定期檢驗品質，從源頭降低車輛汙染排放。

針對企業及產業，則透過「好空氣企業優良行動標章」評核機制，從法規遵循、汙染防制措施、環保配合度及企業社會責任等面向進行評選，鼓勵業者將環境管理融入日常營運。公共工程施工期間也透過稻草蓆鋪設績優評鑑，降低風吹揚塵，同時將農業剩餘資材轉化為汙染防制工具，兼顧空汙減量與資源循環利用。

此外，透過環保寺廟、好客餐廳及空氣品質淨化區認養制度，鼓勵宗教場所、餐飲業者及企業機關團體投入環境整理、綠地維護及友善環境措施，讓空品維持延伸至日常生活場域。

環保局強調，台東擁有良好的自然環境與空氣品質，但維護成果仍有賴長期投入，不能因為現有空品表現良好而鬆懈。希望透過年度表揚及經驗交流，帶動更多企業與民間團體加入，共同守住得來不易的清新空氣。