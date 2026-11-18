2026台灣建築獎昨公布得獎名單。基隆美術館意外打敗普立茲克獎得主妹島和世設計的台中綠美圖獲得首獎，台中綠美圖則與國家檔案館、台東江賢二藝術園區並列佳作獎。台灣建築新人獎由八仙山國家森林遊樂園獲獎。

基隆美術館前身為1903年的基隆公會堂，後由建築師楊卓成建操刀，於1985年改建為文化中心，是當時台灣十二項建設之一。經過35年的使用後，自2021年起重新梳理使用需求、文化政策與城市文化發展願景，由吳明杰建築師事務所＋禾磊建築進行1至3樓的改建，進一步回應東岸港區周邊環境涵構，積極再造都市空間連結，成為今日的基隆美術館。

「基隆美術館不只是建築空間的改造，還是一個讓城市重新去思考怎麼跟自己的歷史、文化與公共空間建立關係的機會。」基隆美術館設計團隊分享，基隆美術館前身是全台第一棟完工的新建文化中心，規劃者是設計中正紀念堂與圓山飯店的楊卓成，見證台灣文化設施的起點。

改造老建築之前，團隊不急著動工，而是先深入了解周圍的都市環境，反覆思索該拆除與添增那些材料與形式，才能在保留原時代樣貌的同時，賦予建築新的當代性。最後大膽在歷史建築的平面與量體上「切了一刀」，「讓它跟城市產生新的關係」，融入市民的日常生活與公共活動之中。

評審團指出，基隆美術館跳脫傳統大建設思維，呈現當代台灣性，透過流動、開放的空間，積極連結周邊都市環境，是親民且充滿活力的市民空間。面對預算、新舊材料及多方協調等限制，設計團隊透過持續溝通與整合，為歷史場域注入新的公共意義，留下屬於這個時代的空間記憶，也回應了本屆評選對於公共性、環境連結及台灣時間軌跡的重視。