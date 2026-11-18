宜蘭縣長選舉激戰，國民黨立院黨團日前踢爆民進黨宜蘭縣長候選人林國漳投資亞別建設，藍營昨再質疑牽線合資是新潮流大老林錫耀的弟弟林明賢，林國漳投資比例也不算小額，林國漳對此表示，確實是同學林明賢邀請，但他不清楚占的比例，這是很單純的投資。

國民黨縣長候選人吳宗憲陣營開「蘭陽安心成家」幫助年輕人買房記者會，黃建賓說，林明賢為何能夠代表富承實業擔任亞別建設的監察人？因為富承是由新潮流大老林錫耀創立的公司，公司董事長是林錫耀的太太，最早林錫耀佔股超過九成，林國漳背後滿滿新潮流，這幾年難道沒有靠宜蘭土地賺大錢？林國漳投資的事業更像一個大型利益團體？

民眾黨縣黨部主委陳琬惠說，年輕人平均薪資三點七萬到四點一萬元，如果用這樣薪水想買林國漳所投資建設公司的建案，頭期款三成三百萬元，對小家庭或年輕人來說，可能要六年不吃不喝，錢才能夠存得下來。

林競辦說，從網路公開申報資料可見，林國漳事業投資多自民國九四年起至一一三年，全都在參選縣長前，且合資對象皆為同窗好友、基於情誼合資，所有投資攤在陽光之下，無不可告人之處。

賴清德總統昨與林國漳到前縣長陳定南故鄉祖廟三星鄉大洲開安宮上香祈福。

林國漳也說，陳定南卅年前參選立委時遭國民黨抹黑，現在換他被國民黨抹黑，鄉親要用選票唾棄選舉奧步。