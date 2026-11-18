未來基隆捷運、汐東線及民生汐止線完工後，三路線相互串聯，市民可從基隆一路搭捷運直達南港或大稻埕，實現「一車直達」；還能「九站七線轉乘」，包含轉乘高鐵、台鐵、板南線、文湖線、環狀線東環段、中和新蘆線及淡水信義線，形成更綿密的軌道運輸網絡。

新北市長侯友宜說，二○二○年交通部長和台北、新北、基隆市長四首長會議決定，由新北市推動整合捷運路網的第一棒汐東線，並確認基捷與汐東線共軌共線。行政院二○二四月一月核定綜合規畫報告時，指定新北接手基隆捷運興建與營運重任，歷經一年多努力，中央終在今年十月十三日核定經費。

侯友宜指出，基捷機電系統、地下段土建統包工程開工，象徵捷運主體工程進入實質建設階段。基捷橫跨北北基，全長十五點六公里，共設置十三座車站。基捷將與汐東線、民生線整合，採ＣＢＴＣ號誌系統「一車到底」，旅客免換車，就可從基隆八堵直達南港或大稻埕。

侯說，基隆捷運連接大台北捷運網路，旅客可享「九站七線轉乘」，包含轉乘高鐵南港站、台鐵汐科、八堵及南港站、板南線南港站與南港展覽館站、文湖線中山國中站與東湖站、環狀線東環段Ｙ35站、中和新蘆線行天宮站及淡水信義線雙連站。

基隆市副市長方定安指出，基隆捷運相關都市計畫變更已進入法定程序，涵蓋捷運沿線、捷運開發區及基隆智慧科技園區。市府將持續依都市計畫法定程序，推進相關審議、用地取得、招商及開發作業。

基市府配合捷運建設，推動五福橋及六合橋改建，提升橋梁耐震能力、河川通洪能力及通行安全，整合橋梁設計與周邊景觀，滿足通行需求，也能融入城市空間，成為展現城市特色的新地標。