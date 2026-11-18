從台北南港經新北汐止，連接基隆八堵的基隆捷運，機電系統和地下段土建統包工程昨動土。基隆市長謝國樑說，基捷進基隆第一個點五堵站是智慧科技園區所在地，將打造廿五棟在二樓以空橋連接的大樓，提供數萬個就業機會，帶進產業與就業紅利。

新北市長侯友宜、台北市副市長張溫德和謝國樑昨到汐止「社后機廠」預定地，見證基捷主體工程動工。侯說，捷運能帶動經濟廊道，基捷將帶動基隆河沿線、汐止科學園區發展，拚速度很重要。

為縮短基捷工期，侯友宜說，工程團隊採行細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包工程先招標四大優先策略。百福站先期工程去年底已開工，機電系統及軌道工程、地下段統包工程昨開工。高架段細部設計正進行期末報告，預計明年二月啟動工程招標作業，朝全線二○三三年完工前進。

新北捷運局長李政安說，基隆捷運通車後，尖峰班距約三分四十五秒，每小時單向運能可達一萬人次，對比台鐵平均班距約十至十五分鐘，大幅縮短乘客等待時間，能有效紓解基隆與南港間通勤壅塞困境。未來旅運量提升，系統可縮短班距到一分四十五秒，為北北基打造高效率的綠能軌道廊帶。

謝國樑指出，基隆捷運不只是一條交通路線，更是推動基隆城市轉型、產業升級及區域發展契機，會以捷運建設為軸線，串聯沿線場站、公共運輸及周邊生活機能，帶動周邊土地與產業發展，吸引更多產業及人才進駐，創造新的發展動能。

基捷在基隆境內共設有五站，第一站是五堵站，距汐止二公里多，離南港六公里，是基隆智慧科技園區所在地。基隆市議員張耿輝說，地方期盼基隆捷運很久了，建設不分黨派，希望能加快腳步，讓基隆早日有便利的交通網路，五堵站的智慧科技園區占地比汐止東方科技園區大三倍，聯外道路等配套措施要有周詳計畫。至於基捷另外四個車站，張主張要有聯合開發案，帶動人潮及商機。