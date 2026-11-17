從台北南港經新北汐止，連接基隆八堵的基隆捷運，機電系統和地下段土建統包工程今天動土。基隆市長謝國樑說，基捷進入基隆第1站「五堵站」是智慧科技園區所在地，未來將打造25棟2樓以空橋連接的大樓，預計提供數萬個就業機會。

新北市長侯友宜、台北市副市長張溫德和謝國樑，今天在汐止「社后機廠」預定地，共同主持基捷主體工程動儀式。侯說，捷運能帶動經濟廊道，基捷將帶動基隆河，帶動基隆沿線發展，也會帶動汐止科學園區，「拚速度」很重要。

為了縮短基捷工期，侯友宜說，工程團隊採行細設先行、機電後擴、先期工程率先施工、地下段統包工程先招標四大優先策略。百福站先期工程去年底已開工，機電系統及軌道工程、地下段統包工程今開工。高架段細部設計正進行期末報告，預計明年2月啟動工程招標作業，朝全線2033年完工前進。

新北市捷運工程局長李政安說，基隆捷運通車後，尖峰班距約為3分45秒，每小時單向運能可達1萬人次，對比台鐵平均班距約10至15分鐘，大幅縮短乘客等待時間，能有效紓解基隆與南港間長年的通勤壅塞困難。未來旅運量提升，系統還可以縮短班距到1分45秒，為北北基打造高效率的綠能軌道廊帶。

謝國樑指出，基隆捷運不只是一條交通路線，更是推動基隆城市轉型、產業升級及區域發展的重要契機。未來也會以捷運建設為軸線，串聯沿線場站、公共運輸及周邊生活機能，帶動周邊土地與產業發展，吸引更多產業及人才進駐，為基隆創造新的發展動能。

謝國樑說，基捷在基隆境內共設5站，第一站是「五堵站」，距離汐止2公里多，距離南港也只有6公里，是未來基隆智慧科技園區所在地，將打造25棟在2樓空橋連通的大樓，總樓地板面積達50萬坪，預計可提供基隆人數萬個就業機會。

基隆市議員張耿輝說，基隆人期盼基隆捷運很久了，也希望建設不要分黨派，趕快把建設做完，讓基隆有更便利的交通網路，並帶動各項產業的發展。五堵站基隆隆智慧科技園區，占地比汐止東方科技園區大三倍，聯外道路等配套措施，一定要做周詳的計畫。

至於基捷的另外四個車站，張耿輝主張一定要有產業的聯合開發案，因為產業活絡才會熱鬧，帶動人潮，企業、廠產也才會進駐。

謝國樑先前曾說明基捷各站點產業布局，六堵站是下一個重要產業戰略節點，全面推動工業區立體化，擴充產業容納空間。七堵站結合陽明海運總部在地優勢，積極規劃推動航運、物流及供應鏈企業總部專區。八堵站委由新北市借鏡新北「十四張站」整體開發經驗，打造現代化兼具宜居機能的生活示範聚落。

從台北南港經新北汐止，連接基隆八堵的基隆捷運，機電系統和地下段土建統包工程今天動土。記者邱瑞杰／攝影