行政院長卓榮泰今日赴立法院備詢，國民黨立委林沛祥針對基隆四接工程，關切填海造陸是否影響基隆港航道、商船進出與相關產業生計，並要求公開評估報告。卓榮泰強調，安全絕對不容打折，工程經嚴謹評估，交通部亦將做好專業考量並提供相關資料。

林沛祥今在立法院質詢，針對基隆四接工程案提出四問，第一，填海造陸跟相關的港灣工程，究竟會不會影響到基隆港的航道？第二，大型商船進出港口的動線會不會受到影響？第三，未來港區的船舶調度、靠泊及航行安全，是否會產生新的風險？第四，如果港口營運受到影響，相關產業及從業人員的生計，政府準備怎麼處理？

林沛祥又問，四接計畫調整之後，中央是否已針對最新工程方案，完成完整的航道安全跟港區營運影響評估？影響評估是否包括大型船舶進出港、船舶操航模擬、港區作業調度，以及極端天候下的航行風險？如果已經完成，能不能公開相關結果？如果還沒有完成，預計什麼時候能夠完成？

卓榮泰表示，任何重大工程，原則是要跟人民能共生、跟環境能共榮、跟產業能共利。在安全的前提下，才進行各種工程設計及施工，且在施工過程當中，還要接受各種滾動性的監督。「三接」就是典型例子，三接也跟四接一樣，縮小了範圍，改變了工法，加深了堤岸的長度等，往外海去延伸。

卓榮泰說，四接須要面對的是港口，剛剛林沛祥提到的航道安全及港口運作的順暢，交通部一定做好專業上的考量。如果四接有些更改計畫，必須再向國人說明的，一定要充分說明。

交通部長陳世凱說，港務公司在工程、設計的過程當中，密切跟相關航商、利益相關團體等討論，且討論的是林沛祥提到的航道部分，要讓大家有辦法操作，且要在安全的範圍內可以操作，才會允許工程繼續往前推進。若林想要知道的話，可請港務公司報告之前跟所有利害相關團體、公司企業的溝通過程。

卓榮泰補充，安全絕對不容打折，也包括不破壞環境，在這前提底下才會大力推動產業升級，四接工程經過嚴謹的評估，也是長時間的專業分析跟評估，認為台灣現在需要大量的天然氣（建設）來加速能源轉型，所以接收站的設置是有必要。建造的過程中，一定會經過更嚴謹的滾動式檢討。已有現成的準備資料，在整理之後送給林沛祥。