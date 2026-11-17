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花檢查獲「幽靈人口」案 壽豐某村長參選人交保
花蓮縣壽豐鄉劉姓村長參選人為求當選，4月到7月涉與胞兄將未實際居住於村內親友，虛偽遷移戶籍，台灣花蓮地方檢察署依涉違反公職人員選舉罷免法偵辦，諭知2人交保候傳。
花蓮地檢署檢察官昨天指揮法務部調查局花蓮縣調查站等持台灣花蓮地方法院核發搜索票，搜索被告住居所等10處，並通知被告共9人到案說明。
經檢察官訊問後認兄妹涉犯中華民國刑法、公職人員選罷法罪嫌重大，但無羈押必要，依法諭知交保候傳；其餘被告請回。
花蓮地檢署今天說，為維護民主選舉公平與公正，民眾切勿心存僥倖，以虛偽遷徙戶籍「幽靈人口」方式取得投票權並企圖影響選舉結果，檢方必秉持「有聞必查、有據必辦」決心嚴查速辦，絕不寬貸。
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